'세계 최강' 안세영에 7연패 좌절…日 야마구치 아카네, 아시안게임 벌써 백기투항인가 "단체전이 먼저 있다→좋은 감각으로 개인전 이어가길"

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]야마구치 아카네(일본)가 한 발 물러선 것인가. '세계 최강' 안세영과의 격돌 가능성을 두고 묘한 말을 남겼다.

일본의 '니혼테레비뉴스'는 14일 '야마구치가 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 대한 의지를 밝혔다. 단체전에서 좋은 경기 내용을 보여주겠다고 말했다. 세계 최고 수준과 겨룰 수 있는 부분도 공개했다'고 보도했다.

세계 랭킹 3위 야마구치는 최근 안세영과의 대결에서 연달아 고개를 숙였다. 안세영은 지난 5일 열린 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국마스터스(슈퍼 750) 여자 단식 준결승에서 야마구치를 세트스코어 2대0(21-13, 21-15)으로 잡아냈다. 이로써 안세영은 야마구치와의 통산 상대 전적에서 21승15패로 우위를 이어갔다. 동시에 최근 대결 7연승을 내달리며 압도적인 우위를 재확인했다.

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야마구치는 아시안게임을 앞두고 "현재 부상도 없고, 훈련도 충분히 한 상태"라며 "(세계 최고와의 경쟁) 전체적으로 전혀 통하지 않는 것은 아니지만, 현재는 앞설 부분이 적어 점수를 따기 어려워지고 있다. 하지만 스피드가 크게 뒤처진 것은 아니다. 그 부분은 승부가 되고 있다. 중국마스터스 점수 면에선 좋지 않았다. 하지만 상대를 보면서 공을 던질 수 있었다. 스피드와 전술, 랠리 구성 방식을 좀 더 잘 맞출 수 있으면 좋겠다"고 말했다.

그는 아시안게임에 대해 "우선 단체전이 먼저 있다. 좋은 경기 내용을 보여 팀에 기여할 수 있도록 노력하고 싶다. 내 안에서 좋은 감각을 갖고 개인전으로 이어갈 수 있으면 좋겠다"고 했다.

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한편, 안세영은 이번 대회에서 아시안게임 2연패를 정조준한다. 그는 "항저우 대회 때는 내 플레이에 대한 확신과 자신감이 부족했고 잘 즐기지도 못했다. 지금은 경험이 쌓이면서 어떻게 하면 이길 수 있을지, 어떻게 하면 더 즐기면서 할 수 있을지 아는 여유가 생긴 점이 가장 크게 달라진 부분"이라며 "매 경기 마주하는 모든 선수를 라이벌이라고 생각한다. 코트에서 어떤 변수가 생길지 모르기 때문에 모든 상황을 대비하려다 보니 더 완벽을 추구하게 된다. 아시안게임 역시 내가 출전하는 다른 국제대회와 크게 다를 바 없지만, 나라를 대표해서 나가는 무대인 만큼 우승하면 시상대에서 애국가가 울려 퍼진다. 그 애국가를 듣기 위해 코트 위에서 최선을 다할 것"이라고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com