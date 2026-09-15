"정말 너무 귀엽잖아!" 유니폼 벗고, 日 전통 의상 입은 '육상 아이돌'...깜짝 사진 이유는 "마지막 여름 추억"

사진=아오키 아리에 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]'일본의 육상 신예' 아오키 아리에가 트랙 위에서의 강렬한 모습을 잠시 내려놓고, 유카타 복장으로 팬들의 마음을 단숨에 사로잡았다.

일본의 디앤서는 14일 '아오키 아리에가 공개한 전통 의상 차림을 공개했다"며 아오키의 최근 소식을 조명했다.

디앤서는 "아오키가 자신의 SNS에 '마지막 여름 추억'이라는 글과 함께 일상 속 모습을 담은 여러 장의 사진을 게시했다"라라며 "사진 속 아오키는 평소 경기장에서 보여주던 스포티한 유니폼이 아닌, 화려하고 우아한 일본 전통 의상 유카타를 완벽하게 소화해냈다"라고 전했다.

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사진=아오키 아리에 SNS 캡처

이어 "머리를 묶고 화려한 꽃 장식이 가득한 유카타를 입은 아오키는 우아하면서도 상큼한 매력을 발산했다. 전형적인 육상 선수의 이미지와는 또 다른 반전 매력에 일본 팬들은 뜨거운 반응의 댓글이 도착했다"라고 덧붙였다.

2004년생의 육상 선수인 아오키 아리에는 빼어난 미모로 큰 관심을 받았다. 육상 단거리에서 뛰어난 기록과 더불어 화려한 외모로 '육상 아이돌'에 버금가는 큰 인기를 누리고 있다. 지난 2025년 3월에는 시즈오카 국제 육상 경기 대회에서 여자 400m에서 51초 71을 기록해 17년 만에 기록을 갈아치우기도 했다. 최근 3연패를 노렸던 이번 달 일본 학생선수권대회에서는 결승 진출조차 하지 못하고 기권으로 끝났으나, 졸업 후에 현역으로 계속 활동하겠다는 의사를 밝혔다.

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이번 아오키의 사진이 공개되자 팬들의 반응도 폭발적이었다. 팬들은 댓글을 통해 "정말 너무 귀엽잖아!", "트랙 위에서의 모습과 전혀 다른 반전 매력이다", "유카타가 너무 귀엽다", "유니폼은 멋있고, 유카타도 멋지다"라며 찬사를 아끼지 않았다.

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사진=아오키 아리에 SNS 캡처

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com