'테니스 요정' 결국 아시안게임 출전 무산되나…WTA, 인니 스타 예외 요청 '기각'

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[스포츠조선 박상경 기자] 결국 아시아 무대에서는 '테니스 요정'의 모습을 볼 수 없는 걸까.

알렉산드라 이알라(필리핀)에게 좋지 않은 소식이 전해졌다. 필리핀 데일리인콰이어러는 15일(한국시각) '세계랭킹 36위인 재니스 티엔(인도네시아)이 여자테니스협회(WTA)에 예외 적용 신청을 기각 당해 2026년 아이치-나고야 아시안게임 출전을 포기했다'고 전했다.

이번 아시안게임 테니스는 오는 27일부터 10월 3일까지 펼쳐진다. 그런데 이 기간 중국 베이징에서 WTA 1000 차이나오픈이 열린다. WTA 1000은 투어 최상위 대회로 일정한 랭킹의 선수들에게 출전 의무가 적용되는 '필수대회'다. 출전하지 않을 경우 랭킹 포인트와 벌금 문제가 발생할 수 있다. 올해 규정에 따르면 세계랭킹 11~25위 선수가 WTA 1000에 참가하지 않으면 1만달러(약 1347만원)의 벌금이 부과된다. 이알라는 현재 세계랭킹 18위다.

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이알라는 이번 차이나오픈 엔트리 대신 아이치-나고야 대회 출전을 선택했다. WTA에 예외 적용을 요청해 답변을 기다리고 있다. 하지만 WTA가 티엔의 면제 신청을 기각한 만큼, 이알라에게도 예외를 적용할 가능성은 낮아 보인다.

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이알라는 현재 필리핀을 대표하는 스타다. 지난해 마이애미 오픈 4강에 올랐던 그는 올해 윔블던 3라운드에서 이가 시비옹테크를 잡는 이변으로 주목 받았다. 무바달라DC오픈에서 제시카 페굴라를 꺾고 정상에 서면서 필리핀을 열광시킨 바 있다. 최근 US오픈에서도 3라운드에 진출하는 등 절정의 기량을 과시 중이다. 경기에 출전할 때마다 필리핀 관중을 몰고 다니며 '이알라 효과'라는 말까지 나오고 있다.

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2022년 항저우 대회 단식, 혼합 복식 동메달을 땄던 이알라는 일찌감치 이번 아이치-나고야 대회에 대한 의욕을 드러낸 바 있다. 그는 지난해 12월 동남아시안게임 여자 단식 금메달을 목에 건 뒤 "놀라운 경험이었다. 필리핀 동료들과 함께해 특히 즐거웠다. 그렇기에 아시안게임을 향한 의욕이 넘친다"며 출전 의지를 밝혔다. 그러나 WTA가 강경한 입장을 고수하면서 벌금 뿐만 아니라 랭킹 하락까지 걱정해야 할 처지가 됐다.

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이런 소식이 전해지자, 필리핀에서는 정부 차원에서 벌금을 내줘야 한다는 주장이 나오고 있다. 에르윈 툴포 필리핀 상원 의원은 "만약 이알라가 조국을 대표한다는 이유로 벌금을 물어야 한다면, 정부가 그에게 도움과 지원을 줘야 하는 것 아닌가"라며 "1만달러는 적지 않은 돈일 수도 있지만, 우리 나라 최고의 선수가 국가대표로 나선다면 충분히 지불할 가치가 있다"고 말했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com