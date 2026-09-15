하형주 국민체육진흥공단 이사장 "스포츠가치센터는 미래 세대가 스포츠를 통해 건강을 다지고 도전 정신 배우는 거점"…직접 '청렴 네잎클로버' 전달

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[스포츠조선 윤진만 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 경남 진주에 소재한 KSPO 스포츠가치센터(이하 가치센터)를 찾아 현장 중심의 안전 체계 구축과 청렴 내부통제 시스템을 점검하는 등 원격지 근무자에 대한 소통을 이어갔다.

지난 11일 하 이사장은 가치센터를 방문해 주요 다중 이용 시설의 전반적인 관리 상태를 점검했다. 특히, 유·청소년 단체의 이용률이 높은 시설 특성을 고려해 프로그램 운영 시 안전한 환경 조성을 당부하고, 현장 밀착형 내부통제 프로세스를 집중적으로 확인했다.

이후, 가치센터 근무자들에게 '청렴 네잎클로버'를 전달하고, 오찬(청렴한끼)을 함께했다. 이어 진행된 '경영진-현장 소통다리'로 일선 현장 근무자들의 애로사항을 청취하는 등 상호 소통의 시간을 가졌다.

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하 이사장은 "가치센터는 미래세대가 스포츠를 통해 건강을 다지고 도전 정신을 배우는 중요한 거점"이라며, "지역 사회와 함께 성장하며, 국민이 안심하고 찾을 수 있는 청렴한 기관이 되도록 현장과의 소통을 이어가겠다"라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com