Advertisement
광고 닫기

하형주 국민체육진흥공단 이사장 "스포츠가치센터는 미래 세대가 스포츠를 통해 건강을 다지고 도전 정신 배우는 거점"…직접 '청렴 네잎클로버' 전달

윤진만 기자

구글 선호 매체로 추가

입력

하형주 국민체육진흥공단 이사장 "스포츠가치센터는 미래 세대가 스포츠를 통해 건강을 다지고 도전 정신 배우는 거점"…직접 '청렴 네잎클로버' 전달
하형주 국민체육진흥공단 이사장 "스포츠가치센터는 미래 세대가 스포츠를 통해 건강을 다지고 도전 정신 배우는 거점"…직접 '청렴 네잎클로버' 전달
하형주 국민체육진흥공단 이사장 "스포츠가치센터는 미래 세대가 스포츠를 통해 건강을 다지고 도전 정신 배우는 거점"…직접 '청렴 네잎클로버' 전달

[스포츠조선 윤진만 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 경남 진주에 소재한 KSPO 스포츠가치센터(이하 가치센터)를 찾아 현장 중심의 안전 체계 구축과 청렴 내부통제 시스템을 점검하는 등 원격지 근무자에 대한 소통을 이어갔다.

지난 11일 하 이사장은 가치센터를 방문해 주요 다중 이용 시설의 전반적인 관리 상태를 점검했다. 특히, 유·청소년 단체의 이용률이 높은 시설 특성을 고려해 프로그램 운영 시 안전한 환경 조성을 당부하고, 현장 밀착형 내부통제 프로세스를 집중적으로 확인했다.

이후, 가치센터 근무자들에게 '청렴 네잎클로버'를 전달하고, 오찬(청렴한끼)을 함께했다. 이어 진행된 '경영진-현장 소통다리'로 일선 현장 근무자들의 애로사항을 청취하는 등 상호 소통의 시간을 가졌다.

하 이사장은 "가치센터는 미래세대가 스포츠를 통해 건강을 다지고 도전 정신을 배우는 중요한 거점"이라며, "지역 사회와 함께 성장하며, 국민이 안심하고 찾을 수 있는 청렴한 기관이 되도록 현장과의 소통을 이어가겠다"라고 밝혔다.


윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement