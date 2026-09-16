아이치-나고야 아시안게임 응원하고 푸짐한 경품도 받자, 스포츠토토 '베트맨 구매 응원전' 진행

아이치-나고야 아시안게임 베트맨 구매 응원전 이벤트 이미지 제공=한국스포츠레저(주)

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 2026년 아이치-나고야 아시안게임 베트맨 구매 응원전을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 이벤트는 아이치-나고야 아시안게임을 맞아 스포츠토토 고객들이 대회를 더욱 다양하게 즐길 수 있도록 마련됐다. 토토·프로토 기록식 구매 고객을 대상으로 한 '구매 응원전'과 누적 구매 금액에 따라 참여할 수 있는 '누적 구매 달성 스페셜 응원전' 총 2가지 방식으로 진행된다.

먼저 '토토·프로토 기록식 구매 응원전'은 지난 4일부터 시작돼 오는 10월 4일까지 열린다. 이벤트 기간 중 아시안게임을 대상으로 발행되는 토토 및 프로토 기록식 상품을 구매한 고객 가운데 추첨을 통해 다양한 경품을 제공한다. 경품은 LG 그램 AI 2026(1명), 에어팟 맥스(1명), NEW 다이슨 에어랩(1명), 갤럭시 버즈4 프로(2명)이며, 또 1000명을 추첨해 벳머니 5000원을 지급한다.

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'누적 구매 달성 스페셜 응원전'도 11일부터 시작했고 10월 4일까지 이벤트 기간 내 누적 10만원 이상 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 제공한다. 해당 이벤트에서는 애플 아이패드 프로 11(1명), 다이슨 V10 앱솔루트 청소기(1명), 갤럭시 워치9(1명), 에어팟 프로3(2명)을 경품으로 제공하며, 별도로 1000명을 추첨해 벳머니 5000원을 지급한다. 두 이벤트의 당첨자는 오는 10월 15일 발표될 예정이다.

한국스포츠레저는 "이번 아이치-나고야 아시안게임을 맞아 스포츠토토를 더욱 흥미롭게 즐길 수 있도록 이벤트를 마련했다. 다양한 경품과 벳머니 혜택이 준비된 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 밝혔다. 이번 이벤트와 관련한 자세한 내용 및 참여 방법은 스포츠토토 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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