"꼬집고, 던지고, 소리치고, 끊임없이 외모 비하" 선수한테 할 짓인가...美 체조 요정 깜짝 고백 재조명, "침대에서 일어날 수도 없을 정도"

사진=에센셜리 스포츠 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]미국 체조 요정을 향한 엄청난 코치들의 괴롭힘이 다시 도마 위에 올랐다.

미국의 퍼레이드는 16일(한국시각) '올림픽 체조 선수의 코치들이 폭로 이후 몇 년 만에 다시 조사를 받고 있다'고 보도했다.

퍼레이드는 '맥케일라 마로니의 전 코치들이 주목받고 있다. 마로니는 10년 전에 코치들과의 훈련에 대해 고백한 바 있다. 올림픽 체조 센터에서 아르투르 아코피안과 갈리나 마리노바의 조사 과정에서 자격 정지 제안 대상으로 이름을 올렸으며 미성년자와의 비감독 접촉이 금지되는 임시 제한 조치를 받았다. 그들은 최근 다시 조사를 받고 있다'고 전했다.

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사진=X 캡처

이어 '최근 전 미국 체조 국가대표팀 주치의였던 래리 나사르는 올림픽 체조 선수들을 포함한 수백 명의 여성과 소녀들로부터 성추행 혐의로 고발당했다. 이 과정에서 나사르의 학대 행위뿐만 아니라 엘리트 체조계를 둘러싼 침묵과 공포의 문화를 드러냈다. 아코피안과 마리노바 역시 전직 체조 선수들로부터 부상 치료 및 어린 선수들을 훈련시키는 방식과 관련된 여러 의혹에 직면해 있다. 두 사람은 학대 혐의를 부인했다'고 전했다.

미국의 에센셜리스포츠도 '마로니는 당시 다치는 게 너무 무서웠다고 고백했다. 그들의 코칭 스타일은 선수를 무너뜨리는 스타일이었다. 소식에 따르면 해당 학대 의혹에 대해 또 다른 선수는 끊임없는 외모 비하, 꼬집기, 던지기, 고함, 모욕을 경험했다고 공개적으로 밝혔다'고 전했다.

사진=X 캡처

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마로니는 2012년 런던 올림픽 체조 금메달리스트다. 선수 시절 미국을 대표하는 체조 간판으로 활약했던 마로니는 최근 그녀를 학대하며 코칭했다는 두 코치가 새롭게 조사를 받으며 과거 발언들이 재조명되고 있다. 해당 조사는 2020년 전직 체조 선수들이 폭로를 시작하며 더 심화되기 시작했다. 해당 조사는 2022년 중단되기도 했으나, 추가 증언이 나오며 2024년부터 계속 이어지고 있다.

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마로니는 짐캐스틱과의 인터뷰에서 "2014년 10월부터 체육관에 복귀했다가 석 달 동안 완전히 지쳐버리는 일이 잦았다. 침대에서 일어날 수도 없을 정도로 몸이 안 좋았던 적도 있었다"며 당시를 회고했다. 은퇴 이후 감정에 대해서는 "마치 무거운 짐을 내려놓은 것 같다"고 밝히기도 했다. 미국 체육계를 뒤흔든 학대 논란에 대한 조사, 어떤 결과가 나올지도 모두가 주목할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com