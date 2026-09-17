'배드민턴 GOAT' 안세영 완전히 틀렸다, 이미 전설인데 "전설 되고 싶다" 선언...세계 최초 역사 도전

[스포츠조선 김대식 기자]세계 1위 안세영은 배드민턴 역사에 자신의 이름 세 글자를 영원토록 남기고 싶어한다.
세계배드민턴연맹(BWF)은 16일(한국시각) 안세영과의 인터뷰를 공개하며 그녀의 압도적인 시즌 행보를 조명했다. BWF는 '승리하는 것, 그리고 그 과정에서 역사를 써 내려가는 것은 안세영에게 이제 거의 일상이 되었다'고 전했다. 세계 랭킹 1위 안세영은 올 시즌 이미 7개의 단식 타이틀을 거머쥐며, 지난해 자신이 세운 타이기록인 11회 우승 기록을 넘어서는 궤도에 올라 있다.
BWF는 안세영이 쌓여가는 기록보다 바로 다음 경기에 집중하며 다음 주로 다가온 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 준비하고 있다고 전했다. 안세영은 "기록은 전설을 만든다. 저는 배드민턴의 전설이 되고 싶다"라며 "기록은 스스로를 계속 발전시키고 있다는 의미이기도 해서, 제게 더 큰 동기부여가 된다"라고 말했다. 이어 "라이벌들이 저를 따라잡고 앞지를 수 있기 때문에 저는 항상 더 발전할 수 있다고 생각해요. 어떤 경기도 당연하게 여기지 않는다"라며 당찬 포부를 드러냈다.
한국 배드민턴을 대표하는 안세영의 위엄은 숫자로도 증명된다. 부상으로 약 한 달간 출전하지 못했음에도 화려하게 복귀해 8월 인도 세계선수권에서 자신의 두 번째 세계 타이틀을 따냈고, 곧바로 선전 차이나 마스터스까지 정상에 올랐다. 올 시즌 안세영이 패한 경기는 단 한 번, 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이에게 패한 것뿐이다. 명실상부 세계 여자 단식을 홀로 지배하고 있는 셈이다.
이제 안세영의 시선은 3년 전 항저우에서 따낸 아시안게임 금메달 수성으로 향한다. 한국 배드민턴 선수 중 누구도 아시안게임 단식 타이틀 방어에 성공한 적이 없다는 점에서, 안세영이 이번 대회에서 사상 최초의 대기록을 쓸 수 있을지 관심이 집중된다. 안세영은 "무엇보다 완벽하게 준비해야 한다. 모든 상황에 대처할 준비가 되어 있어야 한다"라며 "금메달을 따고 애국가를 듣는 것은 언제나 멋진 일이지만, 스스로에게 과도한 부담을 주지 않을 것이다. 그저 제 경기를 하고, 가능한 한 이 경험을 즐길 생각"이라고 말했다.
안세영의 발걸음이 향하는 곳은 그뿐만이 아니다. 승리 행진을 이어간다면 그녀는 인도네시아의 전설 수시 수산티가 보유한 통산 46회 우승 기록마저 넘어서게 된다. 이미 45개의 타이틀을 보유한 안세영은 단 2승만 추가하면 여자 단식 최다 우승 기록의 새 주인공이 된다. 안세영은 이 같은 대기록 도전 앞에서도 담담함을 잃지 않았다. 그녀는 "제 커리어는 아직 극초반이다. 가야 할 길이 아직 아주 많이 남아있죠"라며 "저는 훌륭한 성과를 내고 싶다는 열정에 의해 움직인다. 그것이 수산티의 기록을 넘어서는 것을 의미한다면 큰 영광일 것이다. 그녀는 최고 중 한 명이니까요"라고 했다.
그럼에도 안세영은 눈앞의 목표에만 집중하는 모습이다. 그녀는 "저는 하루하루에 집중하고, 매 경기 최선을 다할 뿐이다"라고 말했다. 명실상부 세계 최강으로 자리매김한 안세영이 아시안게임에서마저 새 역사를 쓸 수 있을지, 전 세계 배드민턴 팬들의 이목이 쏠리고 있다.