"일본 하늘에 태극기 꽂겠다!" '金 40~45개 목표' 팀 코리아, 결전지 나고야 입성...개회식 기수는 신유빈-김동용, 주장은 김우진-이보나

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"일본 하늘에 태극기를 꽂겠다!"는 태극전사들이 결전지 나고야에 입성했다.

이상현 선수단장이 이끄는 2026년 아이치-나고야아시안게임 선수단 본단은 17일 오후 일본 아이치현 나고야 인근 도코나메의 주부국제공항으로 입국했다. 출국 기수로 선정된 탁구 스타 신유빈과 배드민턴 남자 복식의 간판 서승재를 필두로 배드민턴, 사이클(도로), 핸드볼(여자), 가라테, 배구(비치발리볼) 종목의 선수 및 임원 등을 포함, 122명이 일본땅을 밟았다.

스무번째 하계 아시안게임인 이번 대회는 오는 19일 아이치현 나고야의 파로마 미즈호 스타디움에서 열리는 개회식을 시작으로 10월 4일까지 16일간 이어진다. '이매진 원 아시아'(Imagine One Asia·하나의 아시아를 상상하다)라는 슬로건 아래 개최될 이번 대회에는 43개 종목 71개 세부 종목에 총 469개 금메달이 걸려 있다. 아시아올림픽평의회(OCA) 소속 45개 국가올림픽위원회(NOC)의 선수단 약 1만5000명이 참가해 기량을 겨룰 예정이다.

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우리나라는 크리켓과 빠델을 제외한 41개 종목에 선수 792명을 포함한 1052명의 선수단을 꾸렸다. 대한체육회는 2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 2년 앞두고 전초전 역할도 하게 될 이번 대회에서 금메달 40∼45개를 노린다. 2018년 자카르타·팔렘방, 2023년 항저우 대회에서 종합 3위에 자리했던 한국은 지난 두 대회 모두 2위였던 개최국 일본과의 격차를 줄이는 것을 목표로 삼았다.

출국에 앞서 이상현 선수단장은 "지금까지 개막 전 사전경기에서 우리 선수들이 정말 좋은 모습을 보여주고 있다"면서 "이러한 기세를 이어 나가서 우리 선수단은 금빛 메달을 향한 힘찬 발걸음에 더욱더 박차를 기하도록 하겠다"고 출사표를 던졌다. 이어 "아시안게임은 비인기·비인지 종목이 국민 여러분의 성원을 등에 업고 나갈 수 있는 거의 유일한 대회라고 생각한다"면서 "이들 종목에서도 투지를 가지고 싸우는 모습을 보여드릴 테니 국민 여러분께서도 다양한 종목을 즐기시면서 함께 응원해 주셨으면 좋겠다"고 했다.

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선수단 대표로 인터뷰에 나선 서승재와 신유빈도 선전을 다짐했다. 서승재는 "이렇게 대한민국 선수단 본단 대표를 맡게 돼 영광으로 생각한다. 출국 기수인 만큼 책임감을 가지고 좋은 경기로 힘을 보탤 수 있게 하겠다"고 밝혔다. 신유빈도 "기수라는 이런 영광스러운 자리를 주셔서 너무 감사드린다"면서 "책임감을 가지고 좋은 성적을 내도록 열심히 노력하겠다"고 각오를 전했다.

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18일 출국해 선수단에 합류할 유승민 대한체육회장은 "우리 선수단이 지난 더운 여름 쌓아온 기량을 마음껏 펼칠 수 있기를 바란다"며 "국민 여러분께서 우리 선수들을 끝까지 함께 응원해 주시길 부탁드린다"고 밝혔다.

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두 시간여의 비행을 마치고 도착한 선수단은 각각 배정된 선수촌에 입촌해 현지 적응을 마친 뒤 본격적인 대회 일정에 들어간다. 양궁의 김우진과 사격의 이보나가 선수단 남녀 주장으로 낙점됐고, 개회식에는 조정의 김동용과 신유빈이 기수를 맡아 선수단 행진을 이끌 예정이다.

나고야=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com