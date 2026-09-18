'태극기 안 돼!' 日 진짜 왜 이러나…'전범' 도요토미 히데요시 등장→공항 보안 문제로 태극기 NO

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[스포츠조선 김가을 기자]정말 왜 이러는 것일까. 일본이 이번엔 태극기를 문제삼았다.

이상현 선수단장이 이끄는 대한민국 2026년 아이치-나고야 아시안게임 대표팀 본단은 17일 오후 일본 아이치현 나고야 인근 도코나메의 주부국제공항으로 입국했다. 본단 출입국 기수로 선정된 신유빈(탁구)과 서승재(배드민턴)를 필두로 대한체육회 본부 임원과 종목별 선수단을 포함해 122명이 '결전지'에 발을 내디뎠다.

문제가 발생했다. 이날 오전 인천국제공항 출국길에 깃대에 달린 태극기를 앞세웠던 신유빈과 서승재는 마찬가지로 태극기를 들고 입국장에 들어설 예정이었다. 하지만 공항 보안 문제 등으로 태극기는 들지 않고 입국장에 들어섰다.

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이에 앞서 불미스러운 일이 있었다. 지난 15일 선수촌 환영 행사 때 임진왜란을 일으킨 도요토미 히데요시로 분장한 무장대가 등장한 것이다. 도요토미는 1592년 조선을 침략해 임진왜란을 일으킨 장본인이다. 조선은 물론, 무려 7년간 동아시아 전체를 흔들었다. 그런 도요토미가 아시아 각국 선수들의 보금자리가 될 곳에 등장했으니, 논란이 될 수 밖에 없었다. 아이치-나고야 아시안게임 조직위는 "나고야항 입항 행사에서 '나고야 오모테나시 무장대'가 공연한 것은 개최지인 아이치-나고야의 지역 문화와 관광을 소개하기 위한 행사였다. 해당 공연은 특정 역사적 인물을 지지하거나 어떠한 역사적 메시지를 전달하려는 의도가 아니었다"고 밝혔다.

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대한체육회는 17일 '크루즈 선수촌 기념행사에서 발생한 상황을 인지하고 유승민 대한체육회장 명의로 즉각적인 유감 표명과 재발 방지를 요구하는 서한을 아시아올림픽평의회(OCA)와 대회 조직위원회에 보냈다'고 발표했다. 체육회 관계자는 "유승민 회장이 상황을 인지하자마자, 발빠른 대응을 주문했다. 곧바로 서한을 보냈다. 이와 관련해 동아시아의 다른 나라들의 움직임에 대해서는 듣지 못했다"고 했다.

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나고야에 도착한 이 단장은 "일본 현지 문화도 중요하지만, 우리 선수단을 배려하는 모습이 있었으면 하는 아쉬움도 있다. 하지만 그런 것을 의식하기보다는 본연의 경기에 집중하고 좋은 모습을 보이는 것이 우리가 할 일"이라고 말했다.

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한편, 이번 대회는 19일 나고야의 미즈호 공원 육상경기장에서 열리는 개회식을 시작으로 10월 4일까지 펼쳐진다. 아시아올림픽평의회(OCA) 소속 45개 국가올림픽위원회(NOC)의 선수단 약 1만5000명이 참가한다. 한국은 전체 43개 종목 중 크리켓과 빠델을 제외한 41개 종목에 선수와 임원을 포함한 선수단 1051명을 파견했다.

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신유빈은 "오자마자 꽃을 주셔서 시작부터 선물을 받은 것 같아 기분 좋다. 아시안게임에 와서 영광스럽고 기쁘다. 열심히 해보겠다"고 말했다. 류은희(핸드볼)는 "좋은 모습을 보여드리고 싶어서 열심히 준비했다. 특히 3년 전 항저우 대회 결승에서 만났던 일본을 상대로 꼭 설욕하겠다는 생각으로 왔다"고 다짐했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com