'충격' 일본 또 사고쳤다, 아시안게임에 애국가 준비도 안 했나...'깜짝 해프닝'도 막지 못한 첫 승, 남자 하키 방글라데시전 5-0 완파

사진=아시안 하키 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]애국가를 틀어주지않는 사고에도 한국 남자 하키 대표팀이 첫 승을 신고했다.

민태석 감독이 이끄는 남자 하키 대표팀은 18일 일본 기후현 가카미가하라 그린 스타디움에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 하키 조별리그 1차전에서 방글라데시를 5대0으로 제압했다.

한국은 이번 승리로 조 1위로 올라서며 대회 시작을 기분 좋게 맞이했다. 이번 대회에서 우승한다면 2028년 LA 올림픽 출전권도 확보할 수 있다. 지난 항저우 대회에서는 동메달을 목에 걸었 남자 하키 대표팀은 이번 A조에서는 디펜딩 챔피언 인도, '개최국' 일본을 상대한다. 조 2위 안에 들어야 4강에 오른다.

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사진=대한하키협회 SNS 캡처

1쿼터를 득점 없이 마친 한국은 2피리어드에서 선제골과 함께 기세를 올렸다. 2쿼터 시작 5분19초 후 터진 배성민의 선제골, 이후 33초 만에 오세용이 추가골을 터트려 격차를 벌렸다. 한국은 2쿼터 종료 34.2초를 남겨두고 이강산이 골망을 흔들며 3-0으로 전반을 마무리했다. 흐름은 계속 이어졌다. 3쿼터 주장 양지훈의 네 번째골 이후 4쿼터 종료 직전 심재원의 5번째 골이 승부에 쐐기를 박았다.

이날 승리에도 불구하고 경기 전 발생한 황당한 사건이 선수들을 당황하게 만들기도 했다. 조직위원회의 어처구니없는 실수였다. 경기 전 두 나라의 국가가 울려퍼져야 하는 상황, 장내 아나운서가 애국가를 안내했지만, 엉뚱하게도 북한 국가가 흘러나왔다. 이후 시간 부족으로 방글라데시 국가가 나왔다. 선수들이 하이파이브를 나누는 순간에야 나온 애국가, 한국 선수들은 제대로 부르지 못하고 경기를 시작해야 했다. 대한체육회 관계자는 "사태를 파악하기 위해 영상 등 증거를 수집했고, 북한 국기가 나왔다는 사실을 최종적으로 확인했다"면서 "조직위원회에 공식 항의를 준비할 예정"이라고 말했다.

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1차전을 승리한 한국은 22일 오전 11시 인도네시아와 그린스타디움에서 2차전을 벌인다.

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사진=아시안 하키 SNS 캡처

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com