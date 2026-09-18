[아시안게임]'男 근대5종 에이스' 전웅태, AG 3연패 도전 '순항', 준결선 3위로 결승 진출

전웅태, 근대5종 레이저런 스타트 (안조[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 18일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 남자 개인 준결승 레이저런에서 전웅태가 역주하고 있다. 2026.9.18 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 아시안게임 대표팀이 힘차게 출발선을 끊었다. 근대 5종 에이스 전웅태(강원체육회)가 개인전 3연페에 성큼 다가섰다.

전웅태는 18일 일본 나고야 안조 스포츠파크에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 근대 5종 남자부 준결선 B조에서 펜싱, 장애물 경기, 수영, 레이저 런(육상+사격) 합계 1529점을 기록, 3위로 결선을 통과했다. 김영하(전남도청)도 1509점 6위로 결선에 골인했다.

전웅태는 펜싱에서 250점으로 1위에 올랐지만, 장애물에서 12위(342점)로 흔들렸다. 수영에서 5위(319점)를 기록하며 전체 6위로 핸디캡 31초를 받고 레이저 런에 돌입한 전웅태는 레이저 런을 세번째(618점)로 통과, 최종 1529점을 획득했다.

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서창완(전남도청)과 이종현(대전광역시청)은 A조 준결승에서 각각 1위(1547점)와 2위(1533점)의 기록으로 결선에 올랐다. 결선은 오는 20일 같은 경기장에서 열린다. 2018년 자카르타-팔렘방대회와 2022년 항저우대회에서 개인전 금메달을 획득한 전웅태는 대회 3연패에 도전한다. 지난 항저우대회에서 단체전 금메달도 목에 건 전웅태는 2연속 2관왕도 노린다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com