"난 득점할 필요 없다" '韓 농구 에이스' 이현중 연막작전이었나, 이란까지 무너뜨린 '충격의 딥3'...日 경악! "정말 터무니없는 득점, 너무 심하다"

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[스포츠조선 이현석 기자]이현중의 엄청난 활약, 일본 팬들은 경악을 금치 못했다.

대한민국 남자농구 대표팀은 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자농구 4강전에서 이란을 77대51로 완파했다.

12년 만에 아시안게임 결승에 오른 한국은 20일 오후 7시40분 같은 장소에서 일본-중국의 준결승전 승자와 결승을 펼칠 예정이다.

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시작부터 밀리지 않았다. 1쿼더 당시 한국은 트랜지션과 3점슛을 바탕으로 이란의 수비를 흔들었다. 이란은 좀처럼 효율적인 공격을 펼치지 못했다. 초반에 터진 이현중과 이우석의 3점으로 기선을 제압한 한국은 2쿼터에 격차를 벌리기 시작했다. 이우석의 3점포가 림을 폭격했고, 여준석은 속공 레이업으로 힘을 보탰다.

반면 이란은 주득점원의 부재로 한국 수비를 공략하지 못했다. 에이스인 모하마드 잠시디도 고전했다. 한국은 이란의 공격 턴오버에 이은 속공으로 조금씩 더 달아났다. 2쿼터 막판 이우석이 3점 플레이와 골밑슛까지 성공시키며 36-24, 12점 차 리드를 챙기고 전반을 마쳤다. 이현중은 전반에만 11득점 10리바운드로 더블더블을 완성했다. 이우석도 14득점으로 공격의 선봉장 역할을 했다.

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후반에도 분위기는 한국이 주도했다. 3쿼터, 최준용의 3점포와 더불어 이현중의 3점이 불을 뿜었다. 특히 이현중은 3점 라인에서 멀찍이 떨어져 시도한 딥3가 림을 통과하는 등 확실한 수준 차이를 모두에게 각인시켰다. 최근 인터뷰에서 "난 득점할 필요가 없다"고 밝혔던 의지가 무색할 정도로 뛰어난 공격력을 과시했다.

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4쿼터도 흐름은 달라지지 않았다. 이현중과 이우석의 3점포를 비롯해 공격의 톱니바퀴가 잘 맞아떨어졌다. 이란 공격은 단 51점으로 꽁꽁 묶은 수비도 돋보였다.

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이현중의 경기력을 본 일본팬들은 경악스러운 반응을 보였다. 일부 팬들은 이현중의 3점포, 특히 딥3 장면을 공유하며 "정말 터무니없는 득점이다. 너무 심할 정도다", "이현중이 이현중답게 뛰고 있다", "팬서비스도 엄청난 사람"이라며 칭찬을 아끼지 않았다.

이현중의 위력은 이미 일본 팬들이 잘 알고 있다. 이현중은 지난 시즌 일본 나가사키 입단 후 맹활약을 펼치며 우승 트로피를 안겼다. 한국 선수 최초의 일본 리그 우승이었다. 플레이오프(PO)에서 최고의 활약을 펼친 선수에게 주어지는 PO 최우수선수(MVP)도 수상했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com