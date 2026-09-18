대한민국 선수단 첫 메달 나왔다! '효자종목' 정구, 남녀 단체전 동반 4강 진출...동메달 2개 확보![나고야 LIVE]

사진제공=대한정구협회

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]2026년 아이치-나고야아시안게임에 나선 대한민국 선수단의 첫 메달이 나왔다.

'효자 종목' 정구에서 메달 소식이 가장 먼저 전해졌다. 정구 대표팀은 18일 일본 나고야의 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 대회 정구 남녀 단체전에서 모두 4강에 진출했다. 동메달 2개를 확보했다. 정구는 3위 결정전 없이 준결승 패자 모두에게 동메달을 준다.

고복성 감독이 지휘하는 여자 대표팀은 이날 오후 2시 40분께 예선 조별리그를 2위로 마치며 4강 토너먼트행을 확정했다. 이번 대회 한국 선수단의 첫 메달 확보였다. 엄예진(문경시청). 김한설(iM뱅크). 황정미(NH농협은행). 이수진(옥천군청). 김연화(안성시청)로 꾸려진 여자 대표팀은 조별리그 A조에 속했다.

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캄보디아와 파키스탄을 연달아 3대0으로 꺾으며 기세를 탄 여자 대표팀은 개최국 일본에 0대3으로 패했지만 2승 1패, 조 2위로 4강에 올랐다.

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이어 김용국 감독이 이끄는 남자 대표팀이 남자 단체전 6강전에서 필리핀을 2대0으로 완파하고 준결승에 진출했다. 이현권, 박재규(이상 음성군청), 김진웅(수원시청). 김현수(대전동구청). 이하늘(순천시청)로 구성된 남자 대표팀은 네팔을 3대0으로 완파한 뒤 인도네시아를 2대1로 꺾어 조 1위로 6강에 진출했다.

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정구는 아시안게임의 대표적인 효자종목이다. 처음 정식종목이 된 1994년 히로시마 대회부터 2023년 항저우 대회까지 모든 대회에서 금메달을 수확했다. 총 40개의 금메달 가운데 26개(획득률 56.2%)를 쓸어 담으며, 같은 기간 '종주국' 태권도의 금메달 점유율(48.7%)을 웃도는 성과를 거뒀다.

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다만 항저우 대회에서는 다소 부진했다. 금메달 개수에서 '종주국' 일본에 크게 밀렸다. 여자 단식에서 1개의 금메달을 따는데 그치는 동안, 일본은 나머지 4개의 금메달을 휩쓸었다. 이번에 한국 선수단의 1, 2호 메달을 확보하며 분위기를 띄운 정구 대표팀은 여세를 몰아 금메달을 따내겠다며 각오를 다지고 있다. 이번 대회 정구 종목에는 남녀 단체전 및 단식, 혼합 복식 등 총 5개의 금메달이 걸려 있다.

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남녀 단체전 준결승과 결승전은 20일 열린다. 남자와 여자 대표팀 모두 준결승에서 대만을 상대한다.