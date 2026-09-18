'아직 개막도 안했는데' 대한체육회 또 나섰다! 애국가 대신 北국가 튼 초대형 사고→조직위에 항의 서한 발송 '해명 및 재발 방지 촉구'[나고야 LIVE]

사진=연합뉴스

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]애국가 대신 북한 국가가 울려퍼지는 초대형 사고가 발생했다.

18일 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 한국과 방글라데시의 2026년 아이치-나고야아시안게임 남자 하키 A조 조별리그 1차전이 펼쳐졌다. 하키는 축구, 농구처럼 경기에 앞서 선수들이 도열한 가운데 양 팀 국가가 울려 퍼진다.

한국의 국가 차례에서 놀랍게도 북한 국가가 흘러 나왔다. 장내 아나운서는 실수를 인정하고 "국가를 잘못 틀었다"고 사과했지만, 설상가상으로 이번에는 애국가가 아닌 방글라데시 국가를 틀었다. 애국가가 나왔지만, 이미 우리 선수들은 심판 지시에 따라 방글라데시 선수들과 악수를 나누고 있었다. 결국 애국가도 부르지 못한채 경기에 나서게 됐다.

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또 다시 대한체육회가 나섰다. 체육회는 18일 "사건을 인지 후 즉시 대응조치를 논의했다"며 "선수단 차원에서 이상현 선수단장 명의로 항의서한을 발송했다"고 발표했다. 이어 "사고 경위에 대한 해명을 요청하고, 조직위 차원의 공식적 사과 및 재발 방지를 요구했다"고 했다.

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체육회가 조직위에 항의 서한을 보낸 것은 이번이 처음이 아니다. 체육회는 17일 '도요토미 논란'에 대응하기 위해 발빠르게 움직였다. 조직위는 15일 일본 나고야의 긴조항에서 선수촌으로 쓰이는 대형 크루즈선 '코스타 세레나호'가 접안한 것을 기념하는 식전 공연을 진행했는데, 여기서 도요토미 히데요시로 분장한 인물이 무대에 올랐다.

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도요토미는 1592년 조선을 침략해 임진왜란을 일으킨 장본인이다. 조선은 물론, 무려 7년간 동아시아 전체를 흔들었다. 그런 도요토미가 아시아 각국 선수들의 보금자리가 될 곳에 등장했으니, 논란이 될 수 밖에 없었다. 논란에 조직위는 "나고야항 입항 행사에서 '나고야 오모테나시 무장대'가 공연한 것은 개최지인 아이치·나고야의 지역 문화와 관광을 소개하기 위한 행사였다"며 "해당 공연은 특정 역사적 인물을 지지하거나 어떠한 역사적 메시지를 전달하려는 의도가 아니었다"고 밝혔다.

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하지만 2020년 도쿄올림픽 당시 일 때문에 논란은 증폭됐다. 당시 대한민국 선수단은 도쿄 시내 선수촌 외벽에 '신에게는 아직 5000만 국민의 응원과 지지가 남아 있사옵니다'라는 현수막을 걸었지만, 정치적 이유로 일본 언론의 뭇매를 받았다. 한국 내에서는 '이순신은 안되고, 도요토미는 되나'는 반응이 쏟아졌다.

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대한체육회가 움직였다. 서한을 통해 강력히 항의하며 한국의 뜻을 전했다. 체육회의 서한에 대해 아직 OCA나 조직위 측으로부터 공식적인 답변이 오지는 않은 것으로 알려졌다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com