"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 日 결국 고개 숙였다...조직위, 남자하키 '애국가→北국가' 사고 관련 공식 사과[오피셜]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]결국 일본이 고개를 숙였다.

대한체육회(회장 유승민)는 19일 '남자 하키 경기 중 애국가 대신 북한 국가가 연주되는 사고에 대해 대회 조직위원회로부터 공식 사과를 받았다'고 발표했다.

사건은 18일 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 한국과 방글라데시의 2026년 아이치-나고야아시안게임 남자 하키 A조 조별리그 1차전에서 펼쳐졌다. 하키는 축구, 농구처럼 경기에 앞서 선수들이 도열한 가운데 양 팀 국가가 울려 퍼진다.

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한국의 국가 차례에서 놀랍게도 북한 국가가 흘러 나왔다. 장내 아나운서는 실수를 인정하고 "국가를 잘못 틀었다"고 사과했지만, 설상가상으로 이번에는 애국가가 아닌 방글라데시 국가를 틀었다. 애국가가 나왔지만, 이미 우리 선수들은 심판 지시에 따라 방글라데시 선수들과 악수를 나누고 있었다. 결국 애국가도 부르지 못한채 경기에 나서는 초유의 사태가 발생했다.

사진=연합뉴스

다행히 승리했지만, 뒷맛이 찝찝했다. 앞서 도요토미 논란, 태극기 논란까지 벌어진 터였다.

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사건 발생 직후 대한민국 선수단은 조직위원회에 사고 경위에 대한 해명을 요구하고, 이상현 선수단장 명의의 공식 항의 서한을 발송했다. 특히 조직위원회 차원의 공식 사과와 철저한 원인 규명, 재발 방지 대책 마련을 요구했다.

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이날 오후 9시경 아시안게임 조직위원회 참가국 담당 국장을 포함한 관계자 2명이 대한민국 선수단 사무실을 직접 방문해 이번 국가 연주 오류에 대해 공식적으로 사과의 뜻을 전했다.

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대한민국 선수단은 앞서 발생한 '도요토미 히데요시 관련 공연'에 대해서도 조직위원회를 항의 방문하고 공식 항의 서한을 발송한 바 있다. 선수단은 대회 개막을 전후해 대한민국 선수단과 관련한 부적절한 상황이 잇따라 발생한 데 대해 강한 유감을 표명했다.

AFP연합뉴스

유승민 회장은 "국가의 상징인 애국가가 잘못 연주되는 일은 국제종합스포츠대회에서 결코 있어서는 안 되는 일이며, 이번 사안을 매우 엄중하게 보고 있다"며 "무엇보다 우리 선수들이 경기 외적인 문제로 영향을 받지 않고 경기에 온전히 집중할 수 있도록 선수단 보호와 지원에 최선을 다하는 한편, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 조직위원회 측에 철저한 원인 규명과 재발 방지 조치를 지속적으로 요구하겠다"고 말했다.

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대한체육회는 대회 기간 동안 대한민국 선수단의 권익과 명예를 보호하는 것을 최우선으로 하고, 경기 및 대회 운영 과정에서 발생하는 주요 사안에 대해 적극적으로 대응할 방침이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com