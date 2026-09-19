"애국가 대신 북한 국가라니" 공식 사과에도 일본이 더 난리, 책임자 처벌까지 요구…32년 만의 아시안게임, 온통 '사고'로 얼룩

사진제공=대한하키협회

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[스포츠조선 김성원 기자]애국가 대신 북한 국가라니, 선을 넘어도 한참 넘었다.

1994년 히로시마 대회 이후 32년 만에 일본에서 열리는 아시안게임이다. 그러나 2026년 아이치-나고야 아시안게임이 개막도 전에 '사고'로 얼룩졌다.

18일 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 열린 한국과 방글라데시의 남자 하키 조별리그 A조 경기 시작 전 애국가가 아닌 북한 국가가 잘못 연주되는 어처구니없는 일이 발생했다.

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장내 아나운서는 실수를 인정하고 "국가를 잘못 틀었다"고 사과했다. 그러나 설상가상, 이번에는 애국가가 아닌 방글라데시 국가를 틀었다. 애국가가 나왔지만, 이미 우리 선수들은 심판 지시에 따라 방글라데시 선수들과 악수를 나누고 있었다. 결국 애국가도 부르지 못한 채 경기에 나서게 됐다. 다행히 승리했지만, 황당했다.

대한민국 선수단은 사고 직후 조직위에 경위 해명을 요구하고, 이상현 선수단장 명의의 공식 항의 서한을 보냈다. 조직위 차원의 공식적 사과 및 재발 방지를 요구했다.

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대한체육회에 따르면 전날 오후 9시쯤 조직위 참가국 담당 국장을 포함한 관계자 2명이 대한민국 선수단 사무실을 직접 방문해 이번 국가 연주 오류에 대해 공식적으로 사과의 뜻을 전했다.

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그러나 후폭풍은 거세다. 일본도 격앙됐다. '야휴재팬'에는 2000개가 넘는 댓글이 달렸다.

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네티즌들은 '뭐 하는 거야? 가장 민감한 나라들이 오해하고 있고, 국제 행사라는 신성한 행사가 망가졌으니 분노하는 것은 당연한 일이다', '이런 실수는 절대 일어나서는 안 될 일이다. 진심으로 사과해야 한다', '국가와 국기 연주는 국제대회에서 최소한의 절차이며, 이는 어떤 나라에도 절대 일어나서는 안 될 근본적이고 심각한 실수다', '이것은 이 대회의 부실함을 상징하는 실수다. 나는 이것이 한국에 대한 극도로 무례하다고 진심으로 생각한다', '진상 조사를 하고, 책임자를 처벌해야 한다' 등 분노를 쏟아내고 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com