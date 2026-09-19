"역대 최악의 AG" '난민촌 숙소부터 막장 운영까지' 전세계가 우려...인도 언론 "일본은 완벽하다는 신화가 완벽히 깨졌다"

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[스포츠조선 박찬준 기자]'완벽하다는 신화는 이미 무너져버렸다.'

인도 언론의 냉정한 평가였다. 아직 개막도 하지 않았지만, 2026년 아이치-나고야아시안게임은 역대 최악의 대회를 향하고 있다.

스무번째 하계 아시안게임인 이번 대회는 오는 19일 아이치현 나고야의 파로마 미즈호 스타디움에서 열리는 개회식을 시작으로 10월 4일까지 16일간 이어진다. '이매진 원 아시아'(Imagine One Asia·하나의 아시아를 상상하다)라는 슬로건 아래 개최될 이번 대회에는 43개 종목 71개 세부 종목에 총 469개 금메달이 걸려 있다. 아시아올림픽평의회(OCA) 소속 45개 국가올림픽위원회(NOC)의 선수단 약 1만5000명이 참가해 기량을 겨룰 예정이다.

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아시아 최고의 축제 치고는 너무 수준미달이다. 역대급 막장 운영으로 빈축을 사고 있다. 미숙한 대회 운영으로 각국 선수단이 잇따라 불편을 호소하고 있다.

사진=변준형 개인 계정 캡처

시작부터 꼬였다. 조직위는 선수촌을 짓는 대신 컨테이너와 크루즈선을 활용한 저비용-친환경 대회를 표방하고 나섰다. 컨테이너 선수촌은 모두를 놀라게 했다. 국제 대회가 벌어지는 현장의 모습이라고 상상하기 어렵게 조립식 컨테이너 수백 동이 아스팔트 바닥 위에 가득했다.

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문제는 열악한 환경이다. 방이 너무 비좁아 발도 디딜 틈이 없을 만큼 불편하다. 샤워실도 공용이고, 침대 길이마저 충분치 않아 선수들이 마음 놓고 쉬기 어려운 상황이다. '난민촌'이라 불리는 이유다. 세면대에 물까지 새자, 남자 농구 변준형은 SNS에 '살려주세요'라는 글을 달기도 했다.최상의 컨디션으로 경지를 치러야 할 선수들이 개막 전부터 어려움을 겪었다.

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크루즈선이 마침내 입항했지만, '누구는 초호화 크루즈선에서 묵고, 누구는 열악한 컨테이너에서 지내는 게 말이 되느냐'는 푸념이 나오고 있다.

사진=REUTERS 연합뉴스

사진=X 캡처

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입국 과정도 문제였다. 각국 선수들이 속속 일본에 도착했지만, 공항에서 장기간 대기해야 했다. 선수단의 셔틀버스 배정이 원할하게 이루어지지 않아 최소 3시간 이상, 일부 종목의 경우는 5시간 이상 공항에 발이 묶인 것으로 전해졌다. 인도 대표팀의 경우, 숙소 배정까지 14시간이나 걸리며 공항 바닥에서 잠을 청해야 했다. 당연히 음식은 제공되지 않았고, 선수들은 쫄쫄 굶어야 했다. 최상의 컨디션을 유지해야 할 선수들이 조직위 문제로 오히려 컨디션이 떨어졌다.

공항을 빠져나가서는 숙소 배정 문제가 겹쳐서 한동안 들어가지 못했다. 몇몇 선수단은 주변 호텔에 묵기도 했다.

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인도의 스포츠 전문지 '스포츠스타'는 '오랜 세월 일본은 완벽함의 대명사였다. 가능한 세부 계획까지 모두 철저히 세우는 나라였다'며 '하지만 이번 대회가 아직 시작도 되지 않았지만, 준비 부족으로 도마위에 올랐다'고 했다. 이어 '예외는 없다. 다른 나라들도 불만으로 가득했다. 자원 봉사자의 존재는 긍정적이지만, 그 숫자가 너무 적다. 일본은 어떻게든 이 대회를 성공 개최할 수 있다고 믿겠지만, 이미 완벽하다는 신화는 무너져 버렸다'고 꼬집었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com