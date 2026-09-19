"K-대학스포츠의 새 지평" '법정법인' 한국대학스포츠협의회(KUSF) 공식 출범![오피셜]

최기주 한국대학스포츠협의회장(아주대 총장)이 창립총회에서 회기를 흔들며 새로운 출발을 선언하고 있다. 사진제공=KUSF

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[스포츠조선 전영지 기자]'법정법인' 한국대학스포츠협의회(이하 KUSF)가 창립총회를 갖고 새로운 시작을 선언했다.

KUSF는 18일 오후 2시 서울 송파구 올림픽파크텔 올림피아홀에서 '법정법인 KUSF 창립총회'를 개최했다. 이날 창립총회에서는 법정법인 KUSF의 운영 기반이 되는 정관을 승인하고 제9대 임원 17명을 선출해 법정법인으로서의 조직과 운영체계를 갖췄다.

KUSF는 대학스포츠 진흥을 위한 '국민체육진흥법 일부개정법률'이 5월 7일 국회 본회의에서 의결된 후 6월 2일 공포됨에 따라 특수법인 전환을 통해 대학 스포츠 진흥 사업의 안정적 추진을 위한 법적 기반을 마련했다. KUSF는 2010년 대학스포츠의 정상화와 활성화를 위해 전국 대학운동부 운영 대학 총장 협의체로 출범해 현재 전국 138개 회원대학이 참여하고 있다. KUSF는 법정법인화와 함께 대학스포츠 정책 수행의 공공성과 전문성을 강화하고 학생선수의 학습권 보장과 대학스포츠 경쟁력 제고를 위한 다양한 지원 사업은 물론 대학생 스포츠 참여 활성화 등 대학스포츠 저변 확대를 위한 역할도 강력하게 추진해나갈 계획이다.

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창립총회에 이어 열린 출범식에는 KUSF 역대 회장과 회원대학 총장, 정부, 체육계 관계자 등 200여명이 참석했다. 이선영 문화체육관광부 체육국장의 축사, 역대 회장들의 응원 및 격려사에 이어 제9대 최기주 회장(아주대 총장)이 출범 선언문 낭독을 통해 법정법인 KUSF의 새로운 출발과 미래 비전을 알렸다.

KUSF는 출범 선언을 통해 스포츠를 통한 교육적 가치 실현, 대학스포츠의 지속가능한 기반 강화, 협력과 혁신을 통한 새로운 가능성 확대를 법정법인 KUSF의 비전으로 제시했다.

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출범식 이후 진행된 창립 기념 토크콘서트에서는 '꿈도 환승이 되나요'를 주제로 학생선수와 대학 체육 행정가 등 6명의 패널이 KUSF와 함께한 경험을 공유했다. 학생선수 지원 프로그램, U-리그, 클럽챔피언십 등 대학스포츠 현장에서 직접 겪은 변화와 도전의 이야기를 각자의 시선으로 풀어냈다.

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최기주 KUSF 회장은 "오늘의 출발은 KUSF만의 출발이 아니라 회원대학과 학생선수, 지도자, 그리고 대학스포츠를 만들어가는 모든 분들이 뜻을 모아 여는 새로운 시작"이라며 "지난 시간 동안 회원대학과 함께 걸어온 경험과 성과를 바탕으로 대한민국 대학스포츠의 발전을 이끄는 신뢰받는 동반자가 되겠다"는 의지를 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com