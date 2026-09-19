'48억 아시아인의 축제' 아시안게임 개막, '근대5종 스타트' 대한민국 금빛 시나리오는?...골든데이는 10월2~3일

사진=연합뉴스

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]48억 아시아인의 스포츠 제전, 2026년 아이치-나고야 아시안게임이 성대한 막을 올린다.

일본에서 32년 만에 열리는 이번 아시안게임은 19일 일본 아이치현 나고야의 파로마 미즈호 스타디움에서 열리는 개회식을 시작으로 10월 4일까지 진행된다. 하계 아시안게임은 4년 주기로 진행돼 왔으나 직전 대회인 항저우 대회가 코로나19 영향으로 1년 연기돼 2023년에 열리면서 이번에는 3년 만에 개최된다.

이번 대회에는 43개 종목, 71개 세부 종목에 총 469개의 금메달이 걸려 있다. 직전 항저우 대회보다 3개 종목, 10개 세부 종목이 늘어났다. 이번 대회엔 한국을 비롯해 아시아올림픽평의회(OCA) 45개 국가올림픽위원회(NOC)의 선수단 약 1만5000명이 참가한다. 기록적인 폭우와 '난민촌'으로 불리는 선수단 숙소 문제까지, 초반 어수선한 분위기 속에도 일본은 성공 개최를 자신하고 있다.

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'원팀 코리아' 대한민국은 크리켓과 빠델을 제외한 41개 종목에 792명의 선수를 파견한다. 한국은 17일 선수단 본진이 격전지인 일본땅을 밟았다. 곧바로 입촌식까지 진행하며, 본격적인 닻을 올렸다. 이미 예선전을 진행했거나, 진행 중인 축구, 농구, 배구 등 구기 종목들은 일찌감치 금메달을 향한 여정을 시작했다.

이번 대회 목표는 금메달 40~45개, 종합 3위다. 최소한의 목표다. 젊은 선수들이 기대 이상의 성과를 낼 경우, 2위까지도 바라볼 수 있다는 평가다. 선수들은 "일본 하늘에 태극기를 휘날리겠다"며 그 어느 때보다 뜨거운 열의를 보이고 있다.

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본격적인 레이스가 시작되는 20일부터 금메달 사냥에 나선다. 스타트는 근대5종이 끊는다. 한국은 20일 근대5종 여자 개인전에 출전하는 성승민에게 첫 금메달을 기대하고 있다. 성승민은 2024년 세계선수권대회에서 한국 여자 선수 최초로 개인전 정상에 올랐고 약 한 달 뒤 열린 2024년 파리올림픽에서는 동메달을 획득해 아시아 여자 근대5종 선수로는 최초로 시상대에 섰다. 같은 날 사격에선 파리올림픽 금메달리스트인 반효진이 여자 10ｍ 공기소총에서 금메달을 노린다.

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나고야 일원이 아닌 도쿄에서 열리는 수영이 금맥을 이어간다. 김우민과 황선우는 21일 남자 계영 800ｍ, 23일 남자 자유형 200ｍ에서 금메달에 도전한다. '효자종목' 펜싱도 22일 송세라가 여자 에페, 23일 오상욱이 남자 사브르에서 금메달을 노린다. 24일에는 기계체조의 여서정과 '배드민턴 여제' 안세영이 각각 도마와 여자 단체전에서 금메달을 노린다.

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민족의 명절 한가윗날인 25일에는 사격 공기권총 혼성 단체전, 수영 남자 배영 200ｍ 이주호, 수영 남자 자유형 400ｍ의 김우민과 이호준이 금빛을 향해 방아쇠를 당기고 물살을 가른다. 26일에는 '스마일 점퍼' 우상혁이 커리어 첫 아시안게임 금메달을 노리고, 27일 한국 야구대표팀은 대회 5회 연속 우승을 기대한다. 29일 배드민턴 데이다. 적수가 없는 여자단식의 안세영을 필두로 서승재-김원호, 이소희-백하나가 하루 3개의 금메달을 목표로 한다.

골든데이는 10월2~3일이다. 한국은 최대 11개의 금메달을 기대하고 있다. '세계 최강' 양궁과 '종주국' 태권도가 문을 연다. 10월 2일에는 양궁 여자 리커브 단체전과 혼성 단체전, 남자 단체전이 잇달아 벌어지며 유도 여자 78㎏이하급의 이현지(용인대)와 'GOAT' 페이커를 필두로 한 e스포츠 리그 오브 레전드 출전팀이 금물결의 시동을 건다. 남자 요트에서 아시안게임에서만 3개의 금메달을 따낸 하지민도 우승에 도전한다.

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다음날에는 남자 골프 최종 라운드, 양궁 남녀 리커브 개인전, 태권도 남녀 간판 강상현(남자 80㎏초과급)과 김유진(여자 57㎏급), 스포츠클라이밍 여자 리드의 서채현이 출격한다. 4회 연속 우승에 출사표를 올린 남자 축구대표팀이 금빛 행렬의 대미를 장식하겠다는 각오다. 16일간 대한민국을 울리고 웃길 드라마가 시작된다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com