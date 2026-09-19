이게 바로 '최강' 한국이구나! '압도적 맹폭' 선보인 韓 여자 핸드볼, 홍콩전 48-16 승리...AG 8번째 금빛 레이스 청신호[아시안게임]

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[스포츠조선 이현석 기자]압도했다. 한국 여자 핸드볼이 첫 경기부터 최강자의 면모를 과시했다.

한국 여자 핸드볼 대표팀은 19일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 홍콩과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 풀리그 1차전 경기에서 48대 16으로 승리했다.

지난 2014년 인천대회, 2018년 자카르타-팔렘방대회에서 연속 우승했던 한국은 1차전을 승리하며 8년 만에 정상 도전에 청신호를 켰다. 직전 항저우 대회에선 '숙적' 일본에 패해 준우승에 그쳤는데, 아픔을 잊기 위한 여정의 중요한 첫 걸음을 걸었다.

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한국은 전반 시작 이후 이원정의 강력한 슈팅으로 첫 득점을 올리며 기세를 올렸다. 양쪽 윙을 활용한 공격으로 홍콩 수비를 흔들었다. 홍콩은 7m 드로우 기회에서도 정진희의 침착한 선방으로 실점을 좀처럼 쉽게 허용하지 않았다. 한국은 이연경의 페인팅 이후 득점으로 6-2, 초반부터 격차를 벌렸다. 한국은 이원정이 집중력 있는 스틸 이후 득점까지 선보이며 홍콩을 압박했다. 이원정은 초반 8골 중 4골을 책임졌다.

홍콩이 타임아웃 이후에도 슛이 골대를 강타한 반면, 한국은 재빠른 속공으로 달아나는 분위기를 만들었다. 홍콩이 추격 득점을 올렸지만 12-4까지 경기는 더 벌어졌다. 이원정과 전지연이 윙에서 득점을 추가하며 한국이 공격을 주도했다. 홍콩은 박새영을 뚫지 못하며 공격을 제대로 마무리짓지 못했다. 21분, 날카로운 패스 워크 이후 전지연이 윙에서 득점을 터트려 16-4, 점수 차는 12점까지 벌어졌다.

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한국의 윙을 홍콩이 저지하지 못했다. 19-5까지 벌어진 경기, 11골이 윙에서 나왔다. 한국은 전지연이 전반 막판 3연속 득점을 터트리며 24-8, 전반을 16점 차까지 벌리고 마쳤다. 한국은 전반 내내 전지연이 8득점, 이원정이 6득점을 올리며 공세를 주도했다. 이연경과 우빛나 등도 가세해 상대를 흔들며 아시아 최강다운 압도적인 경기력을 선보였다. 전반을 25-9로 마쳤다.

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후반에도 초반부터 한국이 경기를 주도했다. 김민서가 중거리 슛으로 호쾌하게 골망을 흔들며 끈질긴 홍콩 수비의 틈을 노렸다. 반면 후반 10분 홍콩은 정진희의 선방에 막히며 쉽게 격차를 좁히지 못했다. 한국은 스틸 이후 조은빈의 득점으로 33-12로 달아났다.

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홍콩은 계속 추격에 실패하자 34-12에서 타임아웃을 요청했다. 하지만 효과는 없었다. 타임아웃 직후 우빛나의 슛으로 한국이 35득점을 쌓았다. 반면 홍콩은 이어진 공격에서 슈팅이 정진희의 선방에 막혔다. 도리어 한국이 패스 차단 이후 조은빈의 속공 득점이 터져나왔다. 한국은 후반 24분 44-14까지 달아나며 홍콩의 추격 의지를 꺾었다.

결국 경기는 48대16, 한국의 압도적인승리로 마무리됐다. 한국은 이원정(9득점), 전지연(8득점), 김민서(6득점), 조은빈(4득점) 등 골고루 득점이 터지며 최상의 경기력을 과시했다.

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1차전을 승리로 마친 한국은 20일 오후 1시30분 카자흐스탄과 풀리그 2차전을 벌인다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com