"지도자 여러분도 자랑스러운 K-국가대표!" '나고야 태생 스포츠♥' 최윤 회장의 감동 편지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]최윤 OK금융그룹 회장이 2026년 아이치-나고야아시안게임 개막을 앞두고 대한민국 국가대표 지도자 전원에게 깊은 존경과 진심 어린 응원이 담긴 메시지를 전달했다.

이번 레터는 2022년 항저우아시안게임 대한민국 선수단장을 역임한 뼛속까지 스포츠인인 최 회장이 고향 나고야에서 열리는 아시안게임을 앞두고 선수들을 묵묵히 이끄는 지도자들의 노고를 위로하고, 현지 훈련 및 경기를 위한 사기를 진작시키고자 직접 마련했다.

재일동포 3세 출신인 최 회장은 제2의 고향인 나고야에서 열리는 이번 대회를 앞두고 이미 대한체육회를 통해 41개 종목 국가대표 선수단 및 지도자 후원을 위한 격려금 1억원을 기부한 바 있다. 유승민 대한체육회장이 최 회장에게 대한민국 선수단 명예단장직을 제안했지만 최 회장은 "제2 고향에서 열리는 아시안게임인 만큼, 직함이나 형식보다 현장에서 선수와 지도자들에게 실질적인 힘이 되는 것이 중요하다"며 제안을 고사한 것으로 알려졌다. "1948년 런던올림픽부터 1988년서울올림픽, 2018년 평창올림픽에 이르기까지 선대 재일동포들이 대한민국 스포츠의 역사적 순간마다 버팀목이 되어 주었듯, 저 역시 후배 동포이자 조력자로서 우리 태극전사들이 나고야의 그라운드를 마음껏 누비며 국위를 선양할 수 있도록 끝까지 힘을 더하겠다"고 약속했다.

Advertisement

최 회장은 지도자들을 향한 편지에서 "태극마크를 달고 이국땅에서 고생하실 지도자들과 지원 스태프들도, 모두 한마음으로 응원하고 싶은 자랑스러운 국가대표"라면서 "경기 전후로 일본 현지에서 고생하는 우리 선수들과 함께 따뜻하고 맛있는 음식 나누시며, 서로 파이팅을 외치는 기분 좋은 시간이 되시길 바란다"는 마음을 전했다.

이어 최 회장은 "1948년 런던올림픽부터 1988년서울올림픽, 2018년 평창올림픽에 이르기까지 선대 재일동포들이 대한민국 스포츠의 역사적 순간마다 든든한 버팀목이 돼주었듯, 저 역시 후배 동포이자 조력자로서 우리 태극전사들이 나고야의 그라운드를 마음껏 누비며 국위를 선양할 수 있도록 끝까지 힘을 더하겠다"고 강조했다.

Advertisement

프로배구단을 운영하는 구단주이기도 한 최 회장은 'P.S.'를 통해 "저 역시 프로구단을 맡고 있는 구단주이다 보니, 쟁쟁한 프로선수들이 참가해 이미 화려한 조명을 받는 종목에도 이 작은 마음이 잘 전달될 수 있을지, '혹여나 무안하진 않을까' 살짝 망설이며 고민했던 것도 사실"이라면서, "하지만 종목이나 여건을 떠나 지도자님들과 선수단 모두가 진정한 우리의 국가대표이기에 작게나마 힘을 실어드리고자 했다"고 덧붙였다.

Advertisement

마지막으로 최 회장은 "대한민국 국가대표 선수들과 지도자, 그리고 온 국민의 뜨거운 응원이 하나로 모일 때 진정한 '원팀 코리아'의 감동이 완성될 것"이라며, "이번 아시안게임에서 아시아 최고 무대의 결실을 마음껏 거두시길 온 마음으로 응원하겠다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com