한국 압도하고 있는데, 갑자기 11-28 지는 중? 일본 대굴욕, 애국가 대신 북한 국가→이번엔 중계 말썽 날벼락..."전광판 직접 찍어 송출"

사진=중계화면 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]중계조차 말썽이다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임의 운영에서 계속된 문제가 발생하고 있다.

아시안게임이 공식 개막을 알리기도 전부터 문제가 반복되고 있다. 시작은 숙소 문제였다. 이번 아시안게임은 기존 선수촌 대신 파격적인 결정을 감행했다. '비용 절감'과 '친환경'을 이유로 호텔 등 기존 숙박 시설과 대형 크루즈선, 컨테이너 숙소 등에 선수를 나눠 수용했다. 다만 늦어지는 숙소 배정, 컨테이너 숙소의 불편함이 논란을 야기했다.

입국장에서도 문제가 발생했다. 한국 선수단 본단은 17일 나고야 주부국제공항 입국장을 통해 아시안게임의 무대로 입성했다. 선수단은 당초 출국처럼 신유빈과 서승제가 대형 태극기를 들고 입국하려 했으나, 공항 측의 제지로 태극기 없이 기수만 앞세웠다. 선수단이 깃대를 빼고 태극기만 들고 들어가겠다고 제의했지만, 이마저도 규정을 이유로 받아들여지지 않았다.

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국가를 잘못 틀어버리는 초유의 실수도 나왔다. 한국 남자 하키 대표팀 첫 경기가 열린 18일, 경기 전 황당한 사건이 발생했다. 경기 전 두 나라의 국가가 울려퍼져야 하는 상황, 장내 아나운서가 애국가를 안내했지만, 엉뚱하게도 북한 국가가 흘러나왔다. 이후 시간 부족으로 방글라데시 국가가 나왔다. 선수들이 하이파이브를 나누는 순간에야 나온 애국가, 한국 선수들은 제대로 부르지 못하고 경기를 시작해야 했다. 대한체육회의 항의에 결국 조직위원회가 공개적으로 사과했다.

사진=중계화면 캡처

19일에는 경기 도중에 문제가 발생했다. 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 한국 여자 핸드볼 대표팀과 홍콩의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 풀리그 1차전 경기, 한국은 시종일관 경기를 주도하며 48대16으로 승리했다. 격차는 현격했다. 홍콩은 한국의 적수가 되지 못했다.

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문제는 중계였다. 전반 초반에는 현지 중계에서는 시간과 점수가 나오는 그래픽 자체가 나오지 않았다. 이후 점수가 나왔지만, 후반에도 말썽을 일으켰다. 한국이 큰 격차를 리드하고 있는 상황에서 그래픽에는 홍콩이 한국을 28-11로 앞서고 있다는 점수표가 나왓다. 반복되는 그래픽 문제로 현지의 국내 방송사가 경기장 전광판의 시계를 직접 찍어 방송에 내보내는 등 팬들이 경기를 보기에 불편한 상황이 반복됐다. 대회 운영부터 중계까지 일본에서 32년 만에 열린 아시안게임이 선수들과 팬들의 분노를 야기하고 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com