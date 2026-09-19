"롤모델은 안세영" '아이돌급 외모' 태국 배드민턴 공주 대반전 주인공 되나...韓 어떻게 이기려고? "단체전 금메달 획득 노릴 것"

사진=피차몬 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]태국의 배드빈턴 스타 피차몬 오파니푸스가 메달 자신감을 뽐냈다.

태국의 시암스포츠는 18일(한국시각) '피차몬의 이번 대회 주요 목표는 태국 여자 배드민턴 대표팀의 일원으로서 금메달을 획득하는 것이다'고 보도했다.

시암스포츠는 '피차몬이 첫 아시안게임 출전애 대한 설렘을 표현했다. 그녀는 세계적인 선수들과 경쟁하기 위해 공격적인 스탕일로 전환해 체력을 키우고 있다고 밝혔다. 금메달을 획득하는 대표팀의 일원이 되고 싶음을 드러내며 응원을 부탁했다'고 전했다.

Advertisement

사진=피차몬 SNS 캡처

피차몬을 비롯해 태국 배드민턴 대표팀은 17일 나고야로 출발했다. 태국은 그동안 동남아 배드민턴 강국인 인도네시아, 말레이시아에 밀렸지만, 이번 대회에서는 메달 도전에 나서며 만회에 나선다.

그중 가장 많은 관심을 받은 인물은 역시 피차몬이다. 2007년생 피차몬은 배드민턴 여자 단식에서 떠오르는 샛별이다. 그는 2023 세계주니어선수권대회에서 우승을 차지하면서 두각을 드러냈고, 귀여운 외모로 큰 인기를 끌고 있어 '태국 공주'라는 별명을 얻었다. 자신의 롤모델을 안세영이라고 밝히기도 했다. 2026시즌부터 크게 성장해 지난 1월 인도네시아 마스터스 여자 단식 결승까지 올라가는 호성적을 거두기도 했다. 태국 여자 단식 선수 중 세계 랭킹 3위다. 단식 출전권은 얻지 못했으나, 단체전에 출전해 메달을 겨룰 예정이다. 단체전은 단식 3경기와 복식 2경기로 승부를 가린다.

29일 서울 서초구 요넥스코리아에서 안세영 선수 첫 공식 기념메달 공개식이 열렸다. 기념메달을 들고 포즈를 취하고 있는 안세영. 서초동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.29/

Advertisement

다만 피차몬과 태국 대표팀이 단체전을 비롯해 금메달을 노리기 위해선 안세영이라는 벽을 넘어야 한다. 최근 퍼펙트 경기력을 과시 중인 안세영은 앞서 항저우 대회에서도 여자 단식과 여자 단체전에서 금메달을 목에 걸었으며, 이번 대회에서도 마찬가지로 유력한 금메달 후보로 꼽힌다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com