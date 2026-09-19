생업까지 접고 테크볼에 인생 건 이준석, 테크볼 역사상 첫 메달리스트 주인공 '우뚝'...준결승서 에이단에 기권승, '은메달 확보' 쾌거![나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]대한민국 테크볼(Teqball) 국가대표 이준석(27)이 생애 첫 아시안게임에서 제대로 사고를 쳤다.

이준석은 19일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 자이드 에이단(쿠웨이트)와의 2026년 아이치-나고야아시안게임 테크볼 남자 단식 4강전에서 기권승을 거뒀다. 이날 승리로 결승에 진출한 이준석은 대한민국 역사상 처음으로 테크볼 메달을 확보하게 됐다. 테크볼은 이번 대회에서 처음으로 정식 종목으로 채택됐다.

1세트 시작은 좋지 않았다. 이준석은 0-4로 끌려갔다. 하지만 이내 살아났다. 4점을 내리 뽑으며 승부를 원점으로 돌렸다. 이어 시소게임이 이어졌다. 이준석은 심판은 석연찮은 판정으로 흐름을 잃었지만, 이내 막판 연속 공격을 성공시키며 1세트를 거머쥐었다.

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2세트서도 기세는 계속됐다. 초반 팽팽한 2-2 흐름에서 멋진 플레이로 분위기를 더욱 올렸다. 갑작스런 변수가 생겼다. 3-2로 앞선 상황에서 에이단이 햄스트링을 붙잡고 쓰러졌다. 응급처치를 진행했다. 하지만 경기 속행은 불가능했다. 결국 기권했다. 결승 진출을 확정한 이준석이 환호했다.

테크볼은 곡선형 특수 테이블에서 축구공을 주고받는 스포츠다. 여러 구기 종목 핵심 요소가 결합하여 만들졌다. 테크볼은 탁구의 정교한 각도와 축구와 족구의 볼 컨트롤, 세팍타크로의 화려한 공중 공격이 더해진 종목이다.

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2012년 헝가리에서 고안된 테크볼은 종종 외국 축구 선수들이 훈련이나 놀이로 즐겨 관심을 끌기 시작했다. 한 경기는 3세트로 구성되며 먼저 두 세트를 따내는 선수가 승리한다. 각 세트에서 먼저 12점을 따내면 이기고, 듀스 규칙은 3세트만 적용한다. 배구처럼 세 번의 터치 안에 상대 진영으로 공을 넘겨야 하는데, 같은 신체 부위로 연속해서 접촉하면 안 된다.

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이준석은 조별리그에서 5전 전승을 거둬 조 상위 4명까지 주는 8강 티켓을 획득했다. 이준석은 조별리그 첫 경기에서 알리사(라오스)를 세트 점수 2대0(12-1 12-0)으로 제압했다. 이어 프린스 아구스틴(필리핀)에 세트 점수 2대0(12-5 12-6), 요가 아르디카 푸트라(인도네시아)에 2대0(12-1 12-3)으로 이겼다.

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4번째 상대인 바쯔엉장(베트남) 역시 2대0(12-8 12-4)으로 제압한 이준석은 와세 아키노리(일본)를 맞아서도 2대0(12-5 12-9) 승리를 따내며 '무실세트' 5연승을 완성했다.

이어 8강에서 쿠다이베르디 아브딜아지조비치 아이다르베코프(키르기스스탄)까지 세트 점수 2대0(12-2 12-1)으로 제압하며 준결승에 진출했다. 조별리그부터 8강전까지 6경기 연속으로 단 한 세트도 내주지 않는 압도적인 경기력이었다.

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이준석은 축구 선수 출신이다. 어린시절 조영욱, 이준서 등과 함께 볼을 찼다. 21세까지 K4리그에서 뛰었던 이준석은 어린 나이에 축구를 그만뒀다. 축구와는 멀어졌지만, 그의 발은 멈추지 않았다. 족구 선수로 활동하던 이준석은 올해 2월 테크볼이 아시안게임 정식 종목으로 채택됐다는 이야기를 듣고 새로운 도전을 택했다.

실업팀이 없던 그는 대기업 생산직으로 일하며 훈련을 병행했다. 테크볼에 인생을 걸었다. 사비를 털어 헝가리 전지 훈련을 하고, 대기업 정규직계약을 포기하기도 했다.

테크볼협회가 미가맹단체인 관계로 이들은 다른 선수들처럼 진천선수촌에 들어가지 못하고, 식사나 지원도 미비하지만, 이준석은 멈추지 않았다. 오로지 태극마크를 향한 집념과 불모지를 개척한다는 사명감으로 땀방울을 흘렸다. 그 결실이 아시안게임 메달로 돌아왔다.

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이준석은 20일 같은 장소에서 금메달에 도전한다. 4강에서 미얀마의 프라이데이 사우를 제압한 이라크의 알리 자릴 메즈허 알렐라야위와 결승전을 치른다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com