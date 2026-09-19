"여자친구가 화제래요" '테크볼 역사' 쓴 이준석, '은메달 확보' 기쁨 보다 안도감이 더 컸던 이유..."이번 메달로 테크볼 선수들에게 좋은 길이 열렸으면"[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"이번 메달로 테크볼 선수들에게 길이 열렸으면 좋겠습니다."

'테크볼 국대' 이준석의 당부였다. 이준석은 19일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 자이드 에이단(쿠웨이트)와의 2026년 아이치-나고야아시안게임 테크볼 남자 단식 4강전에서 기권승을 거뒀다. 이날 승리로 결승에 진출한 이준석은 대한민국 역사상 처음으로 테크볼 메달을 확보하게 됐다. 테크볼은 이번 대회에서 처음으로 정식 종목으로 채택됐다.

테크볼은 곡선형 특수 테이블에서 축구공을 주고받는 스포츠다. 여러 구기 종목 핵심 요소가 결합하여 만들졌다. 테크볼은 탁구의 정교한 각도와 축구와 족구의 볼 컨트롤, 세팍타크로의 화려한 공중 공격이 더해진 종목이다.

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2012년 헝가리에서 고안된 테크볼은 종종 외국 축구 선수들이 훈련이나 놀이로 즐겨 관심을 끌기 시작했다. 한 경기는 3세트로 구성되며 먼저 두 세트를 따내는 선수가 승리한다. 각 세트에서 먼저 12점을 따내면 이기고, 듀스 규칙은 3세트만 적용한다. 배구처럼 세 번의 터치 안에 상대 진영으로 공을 넘겨야 하는데, 같은 신체 부위로 연속해서 접촉하면 안 된다.

앞서 조별리그 5경기부터 8강전까지 단 한 세트도 내주지 않고 무결점 경기를 펼친 이준석의 상승세는 이날도 계속됐다. 1세트 시작은 좋지 않았다. 이준석은 0-4로 끌려갔다. 하지만 이내 살아났다. 4점을 내리 뽑으며 승부를 원점으로 돌렸다. 이어 시소게임이 이어졌다. 이준석은 심판은 석연찮은 판정으로 흐름을 잃었지만, 이내 막판 연속 공격을 성공시키며 1세트를 거머쥐었다.

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2세트서도 기세는 계속됐다. 초반 팽팽한 2-2 흐름에서 멋진 플레이로 분위기를 더욱 올렸다. 갑작스런 변수가 생겼다. 3-2로 앞선 상황에서 에이단이 햄스트링을 붙잡고 쓰러졌다. 응급처치를 진행했다. 하지만 경기 속행은 불가능했다. 결국 기권했다. 결승 진출을 확정한 이준석이 환호했다.

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경기 후 믹스트존에서 만난 이준석은 "상대가 부상해서 미안하기도 하지만, 메달을 확보했다는 것에 대해 기쁘고, 안도감이 들었다"고 했다. 이어 "아시안게임을 준비하면서 이런 순간에 대해 많은 상상을 했다. 어제밤에 혼자서 호텔에 있는 사우나에 앉아서 '정말 결승까지만 가고 싶다'라고 생각했는데, 정말 이 순간이 오니까 너무 기쁘더라"고 웃었다.

나고야=박찬준 기자

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이준석은 이날 승리로 대한민국 테크볼 역사를 바꿨다. 역사상 첫 국제대회 결승진출을 이뤄냈다. 그것도 아시안게임에서 만든 성과라 더욱 값졌다. 특히 이번 대회에는 이준석의 어머니와 누나가 함께 했다. 이준석은 "사실 부모님이 오시면 더 잘해야 한다는 부담감이 커서 별로 안좋아한다. 그런데 이런 큰 무대를 언제 뛸지 몰라서 오시라고 했다. 인사 말고는 별로 이야기를 나누지 않았다"고 웃었다.

이준석의 선전으로 테크볼의 인지도가 올라갔다. 이준석은 "들뜨고 싶지 않아서 뉴스를 보지 않았다. 그런데 여자친구가 통화를 하는데, '완전 화제야'그러더라. 아직 실감은 못하고 있다"고 했다.

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이준석은 결승 진출로 기쁨 보다는 안도의 한숨이 더 크다고 했다. 그는 "함께 준비한 다른 선수들이 다 탈락했다. 그 아쉬움을 내가 꼭 풀어주고 싶었다. 고생한 다른 선수들의 이름도 알 수 있게 해주고 싶다는 책임감이 있었다. 다행히 마지막 경기는 편한 마음으로 할 수 있을 것 같다"고 했다.

이어 "사실 가장 힘든 것은 만약 메달을 따지 못하면, 이슈가 되지 않고, 그러면 이제 아시안게임 후에 무엇을 하고 지내야 하는 고민을 해야 했다. 준비한 시간이 아무 것도 아닌 시간이 될까봐, 선수들이 허탈해할까봐 너무 무서웠다. 일단 메달을 확보했기에 조금 더 좋은 길이 있지 않을까 라는 생각이 들어 다행"이라고 했다.

이제 우승까지 한걸음 남았다. 이준석은 20일 같은 장소에서 금메달에 도전한다. 4강에서 미얀마의 프라이데이 사우를 제압한 이라크의 알리 자릴 메즈허 알렐라야위와 결승전을 치른다. 이준석은 "잘 알고 있는 선수다. 어떤 플레이를 하는지도 알고, 우승후보라는 것도 알았기 때문에 준비하면서 많은 생각을 했다"며 "진짜 마지막인만큼, 오늘 경기한 것처럼 미친듯이 몰입해서 하면 승산은 충분히 있다고 생각한다"고 힘주어 말했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com