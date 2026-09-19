한국 선수단, 개회식 16번째 입장...기수는 신유빈-김동용[나고야 LIVE]

사진=연합뉴스

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]대한민국 선수단이 개회식에서 참가국 중 16번째로 입장한다.

19일 오후 6시 일본 나고야 미즈호 공원 육상경기장에서 2026년 아이치-나고야아시안게임 개회식이 열린다. 32년만에 일본에서 열리는 이번 대회는 10월 4일까지 16일간 이어진다. '이매진 원 아시아'(Imagine One Asia·하나의 아시아를 상상하다)라는 슬로건 아래 개최될 이번 대회에는 43개 종목 71개 세부 종목에 총 469개 금메달이 걸려 있다. 아시아올림픽평의회(OCA) 소속 45개 국가올림픽위원회(NOC)의 선수단 약 1만5000명이 참가해 기량을 겨룰 예정이다.

'원팀 코리아' 대한민국은 크리켓과 빠델을 제외한 41개 종목에 792명의 선수를 파견했다. 한국은 17일 선수단 본진이 격전지인 일본땅을 밟았다. 곧바로 입촌식까지 진행하며, 본격적인 닻을 올렸다. 이미 예선전을 진행했거나, 진행 중인 축구, 농구, 배구 등 구기 종목들은 일찌감치 금메달을 향한 여정을 시작했다.

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이번 대회의 시작이 될 개회식, 한국은 영문 국가명 알파벳 순서에 따라 우리 선수단이 16번째로 들어온다. 한국 선수단은 기수로 선정된 조정 김동용, 탁구의 신유빈을 앞세워 행진한다. 체육회는 "기수는 개회식 시점의 입촌 종목과 조직위원회 수송 지원, 세부 경기나 공식 훈련 일정, 행사 참석 여부를 고려해 선정했다"고 전했다.

김동용과 신유빈을 필두로 한국 선수단은 9개 종목 50명이 개회식에 참가한다. 여자 3대3 농구와 복싱, MMA, 조정, 요트, 서핑, 탁구, 정구, 우슈 선수단이 축제의 시작을 함께한다.

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북한 선수단은 8번째로 입장하며, 개최국 일본 선수단이 마지막으로 들어온다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com