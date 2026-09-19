"죄송합니다, 수치스러운 문제입니다" 아시안게임 초유의 만행, 고개 숙인 日 국민들...애국가 대신 북한 국가, 핸드볼에선 아예 실종 "신뢰 박살"

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 국민들마저 사과했다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임의 개회식이 시작하기도 전에 논란이 끊이지 않고 있다. 대회 개막을 앞두고 누수와 선수들의 불편을 야기한 컨테이서 숙소는 서막에 불과했다. 제대로 선수단 규모를 파악한 준비도 이뤄지지 못했다. 1만 5000여명의 참가자 수가 2000명 가까이 늘어난 상황, 조직위원회는 숙소 배치 등을 미리 준비하지 못하고, 시스템상에서 선수 이름이 제대로 확인되지 않는 등 문제가 터지며 선수들이 대회 참가에 어려움을 겪고 있다.

일부 선수들은 크루즈에 들어가서도 숙소 배정이 되지 못해 복도에서 잠에 들었고, 식사를 하지 못했따는 중국 체조 대표팀 주장의 비판까지 쏟아졌다. 개회식을 통해 아시아 스포츠 최대 축제의 시작을 알려야 하는 상황에서 논란만 늘어나고 있다.

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한국 또한 피해의 당사자였다. 경기장에 가는 일조차 쉽지 않았다. 이민성 감독이 이끄는 대한민국 U-23(23세 이하) 대표팀은 경기 당일 버스 기사가 목적지를 착각하는 해프닝을 경험했다. 이동 시간이 길게 소요되며 자칫 워밍엄에도 차질이 갈 수 있었다.

더 심한 실수는 경기를 앞두고 나왔다. 18일 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 한국과 방글라데시의 2026년 아이치-나고야아시안게임 남자 하키 A조 조별리그 1차전, 한국의 국가 차례에서 놀랍게도 북한 국가가 흘러 나왔다. 장내 아나운서는 실수를 인정하고 "국가를 잘못 틀었다"고 사과했다. 곧바로 나온 국가는 방글라데시 국가였다. 한국 선수들은 태극 마크를 달고 국제 무대에 올랐으나, 애국가조차 부르지 못하고, 악수 도중 나오는 애국가에 당황할 수밖에 없었다. 조직위원회는 해당 사태를 공식 사과했다.

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이런 사태에 일본 국민들만 고개를 숙였다. 애국가 대신 북한 국가가 대신 나온 사건 이후 일본 국민들은 "국제 대회에서 국가를 틀릴 수는 없다. 한국과 북한을 헷갈리는 건 중대한 실수다. 조직위원회의 수장은 대체 무엇을 위해 존재하는가", "유럽에서 열리는 대회도 아니고, 일본이 북한과 한국을 헷갈리는 것은 큰 문제다. 고의가 아니었다는 말로 넘어가려 하겠지만, 상대국에 대한 예의를 국제 대해에서는 지켜야 한다", "실수가 아니라 고의 아닌가. 국가의 수치스러운 문제다"라고 부정적인 반응을 쏟아냈다.

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하지만 준비 미비는 한 군데서만 드러나는 문제가 아니었다. 19일 일본 아이치현 나고야시 인근 이나자와시 엔트리오에서 열린 여자 핸드볼 풀리그 1차전에서도 비슷한 상황이 벌어졌다. 한국과 홍콩의 선수들이 도열해서 국민의례를 하는 과정에서 우리나라 애국가와 중국 국가(홍콩)가 모두 재생되지 않았다. 이계청 감독은 경기 후 공동취재구역에서 "국제 대회에서 이런 적이 없었다"며 당혹스러워한 것으로 알려졌다.

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이번 사태에 대해 일본의 디앤서는 '인도 언론에서는 일본은 완벽하다는 신화는 이미 무너졌다고 지적했다'며 대회 상황에 대한 비판적인 반응들에 우려를 표하기도 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com