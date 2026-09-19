논란의 아시안게임, 이번엔 대만 각료 입장 저지…선수단 집단 퇴장

위 사진은 해당 기사와 관련 없음. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 시작 전부터 논란이 됐던 2026 아이치-나고야 아시안게임 운영 문제가 이어지고 있다.

이번엔 대만 정부 관계자가 선수촌 국기게양식 입장을 거부 당하는 사건이 발생했다. FTV, 자유시보 등 대만 매체들은 18일(한국시각) '리양 운동부장(체육부 장관)이 이날 오후 선수촌 국기게양식에 참가할 예정이었으나, 입장을 제지 당하는 일이 빚어졌다'고 전했다.

대만 매체 보도에 따르면, 대만 선수단은 이날 북한, 인도, 팔레스타인, 동티모르, 예멘 선수단과 함께 선수촌에서 국기게양식을 가질 예정이었다. 그런데 행사에 참가하기 위해 현장을 찾은 리 부장을 포함한 13명의 대표단 임원들이 조직위 관계자들로부터 입장을 거부당했다. 조직위 측은 "아시아올림픽평의회(OCA)가 반대했다"고 이유를 설명했지만, 대만 측은 즉각 반발했다. 결국 1시간30분 간의 논의 끝에 리 부장이 입장하면서 국기게양식이 진행됐다.

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대만 정부도 즉시 논평에 나섰다. 대만 행정원은 이날 성명을 통해 "리 부장이 필요한 절차를 모두 마쳤음에도 현장에서 부당한 제지를 받았다"고 주장했다. 줘룽타이 행정원장 역시 리 부장에게 전화를 걸어 사건 경위 및 후속 조치에 대한 설명을 들었다. 줘 원장은 "대회 기간 우리 선수단이 불필요한 방해를 받지 않아야 한다"고 불편한 심기를 감추지 않았다.

OCA도 반박에 나섰다. 셰이크 조안 빈 하마드 알 타니 OCA회장은 로이터통신과 인터뷰에서 "정치인이나 정치가 스포츠에 개입해선 안된다"고 말했다. 후사인 알 무살람 OCA 사무총장 역시 "국기 게양식은 대회 참가자들을 위한 것이다. 정부 각료를 위한 행사가 아니다"라고 주장했다.

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이번 아시안게임은 선수단 숙소, 수송 문제로 각국 선수단의 불만이 속출하고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com