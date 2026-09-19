"금메달리스트가 코치 없이 아시안게임 출전" 일본까지 와서 날벼락, 낙동강 오리알 된 선수들..."거듭 요청했지만 불발"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]인도 대표팀의 위기다. 가라테 대표팀은 코치 없이 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 나서게 됐다. 승마 대표팀은 코치들의 자격 인증 문제가 난관을 겪고 있다.

인도의 타임즈오브인디아는 19일(한국시각) '가라테 대표팀이 코치 없이 아시안게임에 출전하며, 승마 대표팀은 코치 자격 인증 문제로 분주하다'고 보도했다.

타임즈오브인디아는 '가라테 대표팀은 아시아 챔피언인 알리샤 초우다리가 코치의 자격 인증을 위해 관계자들에게 거듭 요청했지만, 아무런 소용이 없었다. 두 명으로 구성된 선수단은 체탄 바트가 포함되어 있으며, 아디케사바 페루말 시노우바사네가 팀 리더로 지정됐다'고 전했다.

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인도는 지난 2026년 아시아 가라테 선수권 대회에서 여자 쿠미테 55kg급에 출전해 금메달을 목에 걸었던 알리샤 초우다리가 이번 아시안게임에 나선다. 알리샤는 이번 대회 참가와 함께 코치인 판찰의 참가를 요구했다. 하지만 판찰은 인도 당국의 제재로 포함되지 못한 것으로 보인다. 코치가 없이 참가하며 인도 대표팀은 비디오 판독 요청이 어려워졌다. 타임즈오브인디아는 '시합 중에는 코치만이 코칭 코너에 서서 비디오 판독을 요청할 수 있는데, 이때 챌린지 블록을 매트 위로 던져야 한다. 팀 리더는 이 역할을 수행할 수 없기에 인도 선수들은 필수적인 지원을 받지 못할 수 있다'고 했다.

승마 대표팀의 상황도 크게 다르지 않다. 코치 자격 인증 문제로 훈련 시간조차 뺏길 위기다. 타임즈오브인디아는 '승마 선수단은 자격 인증 문제로 난항을 겪고 있다. 외국인 코치 5명 전원이 인증을 기다리고 있으며, 인증 없이는 대회나 훈련장에 입장할 수 없다'고 했다.

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이어 '선수들은 아이치현과 나고야에 있는 올림픽 위원회(IOA) 직원들과 전화로 연락을 주고받고 있는데, 두 지역 간의 거리가 멀어 어려움이 가중되고 있다. 도쿄에서 나고야까지 약 2시간 기차 여행을 감수하면서까지 IOA 관계자들을 만나고 코치 자격 인증 문제를 해결해야 하는 상황에 놓였는데, 이로 인해 중요한 훈련 시간 하루를 통째로 잃을 수도 있다'고 설명했다.

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인도 대표팀은 이런 문제 외에도 아시안게임 참가를 위해 일본에 입국한 이후 숙소부터 다양한 어려움을 겪었다. 타임즈오브인디아는 '아시안게임 기간 중 숙소 부족 사태가 해결될 기미를 보이지 않자, 인도 스포츠부는 대회 기간 동안 객실 부족이 지속될 경우 선수들을 위한 숙소 제공을 위해 나고야에 거주하는 인도 교민들에게 도움을 요청했다'고 밝혔다. 인도 대표팀이 어려움 속에서도 무사히 이번 대회를 무사히 마칠 수 있을지도 관심을 받을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com