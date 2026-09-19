"군대가 사람 만들었다" 논란 딛고 성숙해진 '韓 테니스 에이스' 권순우, 인도전 '2승 원맨쇼'로 한국 사상 최초 데이비스컵 8강 진출 진두지휘…'가자 볼로냐로!'

사진제공=대한테니스협회

데이비스컵 8강 오른 한국 대표팀 (서울=연합뉴스) 19일 서울 올림픽공원 테니스장에서 열린 2026 데이비스컵 테니스 최종 본선 진출전 2라운드 경기에서 승리하며 8강 진출에 성공한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.19 [대한테니스협회 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr(끝)

데이비스컵 8강 오른 한국 대표팀 (서울=연합뉴스) 19일 서울 올림픽공원 테니스장에서 열린 2026 데이비스컵 테니스 최종 본선 진출전 2라운드 경기에서 승리하며 8강 진출에 성공한 한국 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.19 [대한테니스협회 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 테니스가 '에이스' 권순우(157위·충남체육회)의 맹활약에 힘입어 사상 최초 데이비스컵 파이널(8강) 진출 쾌거를 이뤘다.

권순우는 19일 서울 올림픽공원 테니스장에서 열린 2026년 데이비스컵 최종 본선 진출전 2라운드 둘째 날 단식에서 인도의 수미트 나갈(247위)을 2대0(6-1 6-2)으로 꺾었다.

지난 18일 단식 두 경기에서 모두 승리하고 첫 경기 복식에서 패한 한국은 권순우의 2승에 힘입어 최종 3대1로 승리했다. 이로써 1960년 데이비스컵에서 처음 출전한 이래 66년만에 처음으로 파이널 티켓을 손에 쥐었다.

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데이비스컵 파이널은 세계 남자 테니스 상위 8개국이 겨루는 무대로 올해 대회는 11월 24~29일 이탈리아 볼로냐에서 열린다. 개최국 이탈리아 다음으로 한국이 가장 먼저 파이널행 티켓을 땄다. 한국은 앞서 월드그룹 1에서 카자흐스탄, 1차 예선에서 아르헨티나를 차례로 꺾었다.

한국이 2-1로 앞선 가운데, 권순우가 해결사를 자처했다. 권순우는 단식 랭킹이 가장 높은 선수끼리 맞붙는 3단식 경기에서 진가를 발휘했다. 전날 1단식에서 닥시네스 수레시(367위)를 2대1(3-6 6-3 6-4)로 꺾은 기세가 이날도 이어졌다. 권순우는 드롭샷 빈도를 크게 늘리며 나갈을 앞뒤로 흔들었다. 첫 리턴게임을 내줬으나, 여섯 게임을 내리 따내며 1세트를 6-1로 잡았다. 2세트 양상도 1세트와 비슷했다. 3-2로 앞선 상황에서 강력한 잭나이프 백핸드를 성공시키며 올림픽코트를 환호의 도가니로 만들었다. 권순우는 이변 없이 2세트도 6-2로 가볍게 이겼다. 승리 후 코트 위에 드러누워 기쁨을 만끽했다. 3단식 경기 시간은 단 68분이었다.

8강 진출에 기뻐하는 권순우 (서울=연합뉴스) 19일 서울 올림픽공원 테니스장에서 열린 2026 데이비스컵 테니스 최종 본선 진출전 2라운드 단식 경기에서 수미트 나갈(247위)에게 2-0(6-1 6-2)으로 승리하며 8강 진출을 확정 지은 한국의 권순우가 기뻐하고 있다. 2026.9.19 [대한테니스협회 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr(끝)

데이비스컵 8강 오른 한국 대표팀 (서울=연합뉴스) 19일 서울 올림픽공원 테니스장에서 열린 2026 데이비스컵 테니스 최종 본선 진출전 2라운드 경기에서 승리하며 8강 진출에 성공한 한국의 권순우(왼쪽부터), 정종삼 감독, 정현이 인터뷰를 하고 있다. 2026.9.19 [대한테니스협회 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr(끝)

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정현(549위·김포시청)은 전날 2단식에서 나갈을 2대1(2-6 6-4 7-5)로 꺾으며 한국의 첫 데이비스컵 파이널 진출을 도왔다. 호주오픈 4강, ATP 최고랭킹(19위) 등을 달성했던 정현은 데이비스컵 8강 진출에 기여하며 부활을 알렸다.

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정종삼 대표팀 감독은 "한국 최초로 8강에 올라가 매우 큰 영광으로 생각한다. 이 영광이 앞으로 대한민국 테니스 발전에 더 큰 부흥을 일으키지 않을까 기대한다"라고 소감을 말했다. 편안한 분위기에서 대회를 준비한 것이 주효했다고 승리 비결을 설명했다.

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권순우는 데이비스컵 맹활약 이유에 대해 "태극마크를 달고 뛰는 것이고, 저 혼자 경기를 하는 것이 아니라서 저희 팀원도 있고, 팬 분들도 같이 경기한다는 생각이 있다. 그래서 포기하고 싶은 순간에도 그런 생각들 때문에 다시 또 일어나서 부딪히게 된다"라고 했다. 파이널에 대해선 "파이널은 2단(식) 1복(식)입니다. 어느 팀이랑 하든 (결과는)모른다고 생각한다"라고 말했다.

정현은 "사실 마지막 단식은 준비하지 않는 상황이었다. 어제 경기를 하다 조금 몸이 안 좋아서, 오늘 경기는 빠지고 (홍)성찬이가 준비하고 있었다"며 동료들에게 고마움을 전했다. 이어 "호주오픈 4강과 데이비스컵 8강, 모두 기쁘지만, 앞으로 나 말고도 어린 선수들이 그런 기록을 충분히 깰 거라고 생각한다. 어린 선수들이 앞으로 많은 것을 보고 배울 수 있도록 더 열심히 하겠다"라고 다짐했다.

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권순우는 오는 24일 일본으로 출국해 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 참가한다. 그는 "저번과 같은 실수를 하지 않는 것이 목표"라며 "제가 군대를 다녀오고 나서 많이 성숙해졌다고 생각했는데, 이번에 US오픈 시리즈 돌면서 다시 돌아온 것 같더라. 그래서 이번 목표는 저번 같은 실수는 하지 말자이다"라며 웃었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com