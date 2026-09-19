"충격!" '해외 피난 가능성 있다' 日 '자랑' 크루즈선 숙소 완전 망했다…대형 태풍 접근 우려→신속한 대피 요구

사진=REUTERS 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 자랑한 '크루즈선 숙소 신화'는 없다.

일본 언론 '지지통신'은 19일 '대형 태풍의 영향 때문에 크루즈선은 항구 밖으로 대피할 가능성도 있다'고 보도했다.

19일 개막한 2026년 아이치-나고야 아시안게임은 시작도 전부터 각종 논란을 야기했다. 가장 큰 문제가 숙소다. 대회 조직위는 비용 절감과 친환경을 내걸고 고층 아파트 형태의 선수촌 건립 대신 조립식 컨테이너와 대형 크루즈선에 투숙하는 숙박 정책을 세웠다. 호텔 등 기존 숙박 시설에는 약 9000명을 수용한다. 대형 크루즈선(약 4000명), 컨테이너 숙소(약 2000명)에 선수들을 분산 배치한다. 그러나 나고야만에 조성한 컨테이너 선수촌에 침실이 부족해 대회 시작 전부터 논란이 발생했다. 조직위는 컨테이너 선수촌 침실 부족 사태를 인정하고 뒤늦게 호텔을 섭외 중인 것으로 알려졌다.

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사진=변준형 개인 계정 캡처

앞서 또 다른 일본 언론 '닛칸스포츠'는 '아시안게임 숙박 거점 중 하나인 컨테이너형 숙소에 대해 비판의 목소리가 뒤따르고 있다. 선수촌 건설을 보류한 이번 대회는 크루즈, 호텔, 컨테이너형 숙박 시설을 구축했다. 남자 농구에는 신장이 2m가 넘는 선수들이 많다. 대한민국 에이스 이현중도 힘들다며 쓴웃음을 지었다'고 보도했다. 이 매체에 따르면 이현중은 "불만을 말해도 어쩔 수 없다. 쾌적한 공간을 어떻게 만들 수 있는지 모색하고 있다"고 했다. 변준형은 개인 계정을 통해 화장실 배관이 터진 사실을 공유하며 "살려주세요"라고 전했다.

로이터연합뉴스

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문제는 여기서 끝이 아니다. '지지통신'은 '대형 태풍 25호가 20~21일경 아이치현 등에 접근할 것으로 예상된다. 아시안게임에 미칠 영향이 우려되고 있다. 선수들의 숙박 거점 중 하나인 크루즈선은 나고야항에 정박해 있다. 해외로 피난할 가능성이 있다'고 했다.

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이 매체는 '대회 조직위원회는 태풍 상황에 따라 선수와 관계자의 안전 확보를 최우선으로 하는 대피 계획을 수립했다. 나고야 해양보안부 등에 따르면 태풍의 폭풍 구역이 나고야 항에 영향을 미칠 가능성이 있을 경우, 강풍 구역이 발생하기 3시간 전에 제2경계 체제(피난 체제)를 발령한다. 크루즈선은 신속한 항구 외 대피가 요구된다. 이 경우 선외에 있는 선수들은 선박 복귀를 전제하지 않고 안전을 우선시한다. 태풍이 경기 일정과 수송에도 영향을 미칠 우려가 있다. 지난 8일 나고야 시내에서 발생한 폭우로 컨테이너 숙박 시설에 머물고 있던 선수들도 일시적으로 대피했다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com