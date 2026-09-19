中 충격 받았다! '세계 최강' 안세영 '허드렛일을 하는 선수 전락'→'나약한 사람이었다면 벌써 포기' 극찬 폭발

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)의 과거에 깜짝 놀랐다.

중국의 '넷이즈'는 18일 '안세영을 처음 보는 사람들은 그가 천재적인 재능을 지녔고, 모든 것을 쉽게 얻었고, 순탄하게 성공적인 경력을 쌓았을 것으로 생각한다. 하지만 그건 그가 겪은 고난을 이해하지 못한 것이다. 안세영은 구시대적인 연공서열에 직면했었다. 허드렛일을 하는 선수로 전락하기도 했었다'고 보도했다.

안세영은 지난 2024년 파리올림픽에서 정상에 오르며 세계를 평정했다. 하지만 그 뒤 가슴 아픈 사연이 공개돼 충격을 줬다. 그가 17세에 선수촌에 입촌한 후 대표팀 선배들의 빨래, 방 청소 등 잡일을 떠맡아 온 것으로 알려졌다.

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'넷이즈'는 '정신적으로 나약한 사람이었다면 벌써 포기했을지도 모른다. 하지만 안세영은 불평 없이 코트에서 모든 불만과 좌절을 쏟아냈다. 안세영은 국제 무대에서 빠르게 연달아 우승을 차지하며 대한민국의 명실상부한 핵심 선수로 자리잡았다'고 덧붙였다.

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안세영은 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 '왕좌' 지키기에 나선다. 그는 2023년 펼쳐진 항저우 대회에서 정상에 올랐다. 개인전에 앞서 22일부터 단체전 일정에 돌입한다. 한국은 항저우 대회에서 안세영의 맹활약을 앞세워 중국을 꺾고 1994년 히로시마 대회 이후 처음으로 금메달을 목에 걸었다. 이번 대회에서 2연속 왕좌를 정조준한다. 배드민턴 단체전은 단식 3경기와 복식 2경기로 구성된다. 5개 경기 중 먼저 3승을 따내는 국가가 승리한다.

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대진표는 순조롭다. 16강을 부전승으로 통과한 한국은 22일 곧바로 8강전에 나서 홍콩-말레이시아 경기의 승자와 붙는다. 준결승에서는 인도-일본전 승자와 격돌할 가능성이 크다. 이변이 없는 한 무난히 결승 무대에 안착해 중국과 금메달을 놓고 다툴 것으로 보인다.

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한편, 안세영은 이번 대회를 앞두고 "항저우 대회 때는 내 플레이에 대한 확신과 자신감이 부족했고 잘 즐기지도 못했다. 지금은 경험이 쌓이면서 어떻게 하면 이길 수 있을지, 어떻게 하면 더 즐기면서 할 수 있을지 아는 여유가 생긴 점이 가장 크게 달라진 부분"이라며 "매 경기 마주하는 모든 선수를 라이벌이라고 생각한다. 코트에서 어떤 변수가 생길지 모르기 때문에 모든 상황을 대비하려다 보니 더 완벽을 추구하게 된다. 아시안게임 역시 내가 출전하는 다른 국제대회와 크게 다를 바 없지만, 나라를 대표해서 나가는 무대인 만큼 우승하면 시상대에서 애국가가 울려 퍼진다. 그 애국가를 듣기 위해 코트 위에서 최선을 다할 것"이라고 다짐했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com