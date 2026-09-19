'이거 축구 아닌데?' 日탁구 초신성, '세계 최강' 중국 향한 미친 도발 "60~70%만 발휘하면 이길 수 있어"...中팬들 "말이 클수록 죽음도 빠르다" 비웃음

사진캡처=소후닷컴

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[스포츠조선 박찬준 기자]"60~70% 정도의 기량만 보여준다면 중국을 꺾을 수 있다."

일본 탁구의 '초신성' 마츠시마 소라의 도발이었다. 세계랭킹 3위의 마츠시마는 일본이 자랑하는 영스타다. 현재 국제탁구연맹(ITTF) 세계랭킹 10위권 안에 든 선수 중 가장 어리다. 18세의 나이에 성인무대에 데뷔한 마츠시마는 이미 완성형 선수로서의 면모를 보였다. 특히 파워 넘치는 플레이는 그의 트레이드마크다. 최근 참가하는 대회마다 입상에 성공하며, 그 능력을 인정받고 있다.

마츠시마는 2026년 아이치-나고야아시안게임에서도 가장 기대를 모으는 선수 중 하나다. 그는 남자 단식, 남자 복식, 혼합 복식, 단체전까지 4종목에 나선다. 마츠시마는 최근 일본 언론과의 인터뷰에서 "탁구를 더 깊이 이해하게 됐다. 탁구는 여러 측면을 아우르는 스포츠다. 접전 중에도 생각할 게 많았다. 훈련에 임하는 자세나 샷 하나하나의 퀄리티에 대한 생각이 바뀌었다"고 했다.

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마츠시마는 단체전에 대한 자신감을 보였다. 일본은 지난 런던에서 열린 세계선수권에서 은메달을 목에 걸었다. 마츠시마는 "승리로 가는 길은 모두가 하나로 뭉치는 일이다. 하리모토 토모카즈와는 평소에 경쟁자지만, 함께 싸울때는 진정한 팀이 된다. 우리는 아주 좋은 관계를 유지하고 있다"고 했다. 이어 "하리모토는 '우리가 제 실력을 발휘한다면 중국에 지지 않을 것'이라고 했다. 우리 둘 모두 '아시안게임에서만 금메달을 따면 된다'고 이야기하고 있다. 너무나 간절하다"고 했다.

그는 마지막으로 패기 넘치는 도발까지 했다. 마츠시마는 "팀 전체가 100%의 기량을 발휘할 필요는 없다. 60%나 70% 정도만 발휘해도 현재 중국 팀과 충분히 경쟁해서 이길 수 있다고 생각한다. 물론 50%도 안 되면 이길 수 없겠지만, 팀 전체가 60~70% 정도의 기량만 보여준다면 승리할 수 있을 것"이라고 했다.

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중국팬들은 어이없어 했다. 한 팬은 "두꺼비가 하늘을 삼킨다니 얼마나 허풍스러운 말인가"라고 했고, 다른 팬은 "속담에 '말이 클수록 죽음도 빠르다'는 말이 있다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com