'역대 최악의 AG 예약' 日국민 마저 외면 중...무려 83.9%가 '이번 대회 기대하지 않는다' 부정 응답

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[스포츠조선 박찬준 기자]2026년 아이치-나고야아시안게임을 향한 일본 내 여론은 대단히 부정적이다.

일본 야후는 '이번 아시안게임에 얼마나 기대하십니까?'라는 여론조사를 했다. 1541명이 참가한 가운데, 결과는 충격적이었다. 무려 70.5%가 '전혀 기대하지 않는다'고 응답했다. '별로 기대하지 않는다'도 13.4%였다. 부정적인 반응이 83.9%에 달했다.

'매우 기대한다'는 7.5%, '어느 정도 기대한다'는 7.2%에 그쳤다. 긍정적인 반응은 15%도 되지 않았다.

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댓글 반응도 다르지 않았다. "일본에서 아시안게임이 열린다는 것을 최근에 알았다", "부정적인 기사가 너무 많이 나온다", "톱 선수가 참가하지 않으니 당연하다", "대회를 총괄하는 곳이 능력이 없다", "숙박 자체가 대회 보다 더 신경이 쓴인다", "경제 효과도 크지 않을 것" 등이 적혔다.

일본에서 32년만에 펼쳐지는 이번 아시안게임은 19일 아이치현 나고야의 파로마 미즈호 스타디움에서 열린 개회식을 시작으로 화려한 막을 올렸다. 이번 대회는 10월 4일까지 16일간 이어진다. '이매진 원 아시아'(Imagine One Asia·하나의 아시아를 상상하다)라는 슬로건 아래 개최될 이번 대회에는 43개 종목 71개 세부 종목에 총 469개 금메달이 걸려 있다. 아시아올림픽평의회(OCA) 소속 45개 국가올림픽위원회(NOC)의 선수단 약 1만5000명이 참가해 기량을 겨룰 예정이다.

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하지만 개막식이 열리기 전부터 막장 운영으로 빈축을 사고 있다. 각국 선수단이 잇따라 불편을 호소하고 있다.

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시작부터 꼬였다. 조직위는 선수촌을 짓는 대신 컨테이너와 크루즈선을 활용한 저비용-친환경 대회를 표방하고 나섰다. 컨테이너 선수촌은 모두를 놀라게 했다. 국제 대회가 벌어지는 현장의 모습이라고 상상하기 어렵게 조립식 컨테이너 수백 동이 아스팔트 바닥 위에 가득했다.

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문제는 열악한 환경이다. 방이 너무 비좁아 발도 디딜 틈이 없을 만큼 불편하다. 샤워실도 공용이고, 침대 길이마저 충분치 않아 선수들이 마음 놓고 쉬기 어려운 상황이다. '난민촌'이라 불리는 이유다. 세면대에 물까지 새자, 남자 농구 변준형은 SNS에 '살려주세요'라는 글을 달기도 했다.최상의 컨디션으로 경지를 치러야 할 선수들이 개막 전부터 어려움을 겪었다.

크루즈선이 마침내 입항했지만, '누구는 초호화 크루즈선에서 묵고, 누구는 열악한 컨테이너에서 지내는 게 말이 되느냐'는 푸념이 나오고 있다.

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입국 과정도 문제였다. 각국 선수들이 속속 일본에 도착했지만, 공항에서 장기간 대기해야 했다. 선수단의 셔틀버스 배정이 원할하게 이루어지지 않아 최소 3시간 이상, 일부 종목의 경우는 5시간 이상 공항에 발이 묶인 것으로 전해졌다. 인도 대표팀의 경우, 숙소 배정까지 14시간이나 걸리며 공항 바닥에서 잠을 청해야 했다. 당연히 음식은 제공되지 않았고, 선수들은 쫄쫄 굶어야 했다. 최상의 컨디션을 유지해야 할 선수들이 조직위 문제로 오히려 컨디션이 떨어졌다.

사진=변준형 개인 계정 캡처

사진=X 캡처

공항을 빠져나가서는 숙소 배정 문제가 겹쳐서 한동안 들어가지 못했다. 몇몇 선수단은 주변 호텔에 묵기도 했다. 부실한 식사와 교통 문제 등도 문제가 되고 있다.

뿐만 아니다. 경기 진행도 엉망이다. 축구장에 가야할 버스가 야구장에 가는가 하면, 애국가 대신 북한 국가가 울려펴지기도 했다. 중계 화면 역시 엉뚱한 스코어가 나가고 있다. 전세계 언론이 이번 아시안게임에 불안한 목소리를 내고 있다. 이런 분위기가 일본 내 여론으로도 이어지는 모습이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com