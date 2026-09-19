"한 경기도 못하고 아시안게임 탈락" 韓 국대 선수들도 일본 날씨 날벼락 위기, 최악의 경우 긴급 대피..."비상 조치로 전부 이동 가능"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]선수들도 안심할 수 있다. 날씨 탓에 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 어떤 상황을 겪게 될지 장담할 수 없다.

인도의 타임즈오브인디아는 19일(한국시각) '관리 부실 속에 태풍 경보가 발령되어 아시안게임이 차질을 빚을 위기에 처했다'고 보도했다.

타임즈오브인디아는 '개막식을 앞두고 숙박난에 직면했던 아이치현 나고야가 또 다른 큰 난관에 봉착했다. 태풍의 영향으로 아시안게임에 차질이 생기고 선수, 관계자들이 피해를 입을 가능성이 제기되고 있다. 기상 악화 우려는 불과 며칠 전 폭우로 도시 곳곳이 침수되고 교통이 마비되었으며 수백 명의 선수와 관계자들이 숙소에서 임시 대피해야 했던 사태 이후에 발생했다. 태풍이 21일 접근할 것으로 예상됨에 따라 기상으로 인해 경기 일정 차질이 발생할 가능성이 주목받고 있다'고 전했다.

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이어 '상황이 악화된다면 선수들이 대피해야 할 수 있다. 나고야 시장인 이치로 시로사와는 우천 상황에도 경기가 속행될 수 있지만, 악천후로 위험이 발생하면 비상 조치를 도입할 것이라고 했다. 히로사와는 로이터와의 인터뷰에서 지나친 폭우 시에는 선수들이 일시적으로 대피할 수 있다고 했다. 크루즈 또한 부두를 떠나 안전한 해역으로 이동할 수 있다고 밝혔다'고 전했다.

날씨 여파는 이미 몇 차례 아시안게임 현장을 덮쳤다. 개막 전부터 문제를 야기했다. 개막전 나고야에서 훈련하던 인도네시아 선수들은 갑작스러운 폭우로 주차장으로 몇 시간 동안 대피하기도 했다. 경기가 진행되는 과정에서도 문제는 이어졌다. 여자 크리켓 종목은 17일부터 예선을 시작했는데, 비로 인해 경기장에서 경기를 진행할 수 없게 됐다. 크리켓은 규정상 경기 연기 대신 랭킹이 높은 팀이 승자가 된다. 방글라데시와 경기할 예정이었던 중국 여자 크리켓 대표팀은 공 한 번 던져보지 못하고 랭킹에 따라 탈락했다.

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한국도 여파를 피하지는 못했다. 당초 야구 대표팀은 19일과 20일 양 일 간 경기가 열리는 야구장 적응 훈련을 진행한다는 계획이었으나, 나고야 지역에는 많은 양의 비가 내리며 야구장 정비에 차질이 생겼다. 경기장 적응 문제가 발생할 수밖에 없다. 결국 실내연습장에서 훈련을 진행해야 하는 환경이다.

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이런 상황에서 태풍의 여파는 경기 진행과 선수들의 안전 문제에 더 긴장을 유발할 수밖에 없다. 더욱이 이번 대회는 비용 절감, 친환경 등을 이유로 해안가 근처에 컨테이너 숙소, 크루즈를 활용한 숙박이 진행 중이다. 날씨에 따라 컨테이너 숙소 내 선수들은 대피해야 할 가능성도 충분하다. 크루즈의 경우 유사시에 출항 후 돌아오는 것도 계획 중이라 알려졌다.

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날씨마저 일본의 아시안게임 대회 운영을 돕지 않는다. 개막 이후 열기를 끌어올려야 할 시긴에 찾아오는 태풍을 주최 측에서 어떻게 안전하게 극복할지도 지켜볼 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com