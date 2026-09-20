세계선수권 첫 금→올림픽 첫 메달→아시안게임 첫 금까지...장애물 시대도 문제없다! '여제' 성승민의 도장깨기[나고야 스토리]

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[안조=스포츠조선 박찬준 기자]3년 전은 아픔이었다.

항저우아시안게임 근대5종 여자부 개인전에 나선 성승민(23·한국체대)은 승마에서 말이 갑자기 멈추는 바람에 실격되는 아픔을 겪었다. 단체전에서 동메달을 목에 걸었지만, 아쉬움이 남았다. 아시안게임에서의 눈물은 자양분이 됐다. 멈추지 않았다. 약점인 승마를 집중적으로 연마했다. 펜싱과 사격에도 힘을 들였다.

결실을 맺었다. 2024년부터 한국 근대5종의 간판으로 떠올랐다. 월드컵 대회에서 연속으로 은메달을 목에 걸더니, 세계선수권에서 사고를 쳤다. 한국 여자 선수 최초의 개인전 입상을 '금빛'으로 장식했다. 여자 계주에서도 우승을 일궈내며 신기원을 열었다. 세계랭킹 1위까지 올랐다.

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기세는 올림픽까지 이어졌다. 2024년 파리올림픽에서 당당히 3위로 레이저 런 결승선을 통과했다. 아시아 여자 선수 최초의 올림픽 근대5종 메달의 주인공이 됐다. 그해 국제근대5종연맹(UIPM)으로부터 '올해의 여자 선수'로 선정되는 등 3관왕을 달성했다. 명실상부 세계 최고 반열에 올랐다.

마지막 퍼즐은 아시안게임이었다. 한국 선수 중 아직까지 아시안게임에서 여자 개인전 우승을 이뤄낸 적이 없다. 2014년 인천 양수진, 2018년 자카르타-팔렘방 김세희, 항저우 김선우가 모두 준우승을 기록했다. 성승민은 "지난 항저우 대회에서의 아쉬움을 씻겠다"며 절치부심했다.

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변수가 있었다. 승마가 장애물 경기로 바뀌었다. 항저우 대회를 기점으로 승마를 장점으로 바꾼 성승민 입장에서는 아쉬운 결정이었다. 성승민은 파리올림픽에서 승마 만점을 받았다.

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성승민은 2025년 4월 월드컵에서 장애물 구간에서 실수를 범하며 결승에도 오르지 못했지만, 한 달 뒤 월드컵에서 2위를 차지하며 장애물 시대에도 변함없는 기량을 과시했다.

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갈수록 장애물 경기에 대한 자신감이 생겼다. 이번 대회에서 장애물 경기 퍼스널 베스트를 경신했다. 29초대에 진입했다. 모든 '장애물'을 넘은 성승민은 결국 또 한번의 새로운 역사를 썼다. 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승에서 펜싱과 장애물 경기, 수영, 레이저 런(육상＋사격) 합계 1492점을 얻어 1위에 올랐다.

대한민국 1호 금메달 유력 후보라는 부담감 속에서도 흔들림은 없었다. 오히려 자신감 넘치는 경기로 상대를 압도했다. 파리올림픽에서 노란 머리를 하고 동메달을 목에 걸었던 성승민은 "다음 올림픽에서는 동메달을 금빛으로 염색하겠다"고 했다. 그 약속에 다가가고 있다. 바야흐로 '성승민 시대'다.

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안조=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com