안세영 '오피셜' 대형 호재 등장, 단체전 대진표 날벼락 없다...'亞 1위' 중국 결승까지 피한다, 준결승 상대는 '日 유력'

[스포츠조선 이현석 기자]안세영과 한국 배드민턴에는 확실히 긍정적인 소식이다.
2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 단체전 대진 추첨 결과가 19일 발표됐다. 한국은 16강을 부전승으로 통과하며 8강부터 일정을 소화한다. 한국의 8강 상대는 홍콩과 말레이시아의 16강전 승자가 될 예정이다.
당초 우려가 있었다. 이번 대회 여자 단체전엔 총 11개팀 출전, 중요한 것은 1, 2번 시드였다. 1~2번 시드는 결승전까지 만나지 않는다. 한국으로서는 2번 시드를 확보해 강력한 경쟁자들을 피하는 것이 가장 중요했다.
하지만 한국은 3번 시드에 자리했다. 세계배드민턴연맹(BWF) 2026년 37주 차 랭킹을 기준으로 한 점수에서 1번 시드가 중국, 2번 시드가 일본이었다. 일본이 2번 시드로 올라서며 한국의 우려는 바로 중국과의 만남이다. 대진 추첨에 따라 중국과 준결승에서 만날 수도 있었다. 최악의 대진표가 구성될 가능성을 배제할 수 없었다.
다행히 우려는 피했다. 한국은 준결승에서 일본을 만나는 것에 위안을 얻어야 하는 입장이다. 물론 일본의 전력도 한국과 비교하면 절대 밀리지 않는다. 3위 야마구치 아카네, 8위 미야자키 도모카, 10위 오쿠하라 노조미 등 10위권 단식 선수들이 포함됐다. 복식에서도 10위 안의 팀들이 올랐다.
그나마 한국 입장에서 단식이 강한 중국과의 격돌을 미룰 수 있다는 점이 긍정적이다. 지난 2월 중국 칭다오에서 열린 아시아단체선수권에서 2군 위주로 구성된 중국을 가볍게 3대0으로 제압한 한국이다. 중국이 1군을 내세웠던 세계여자단체선수권에서도 한국은 3대1 승리로 우승을 챙겼다.
한국은 일단 안세영을 필두로 단체전 2연패에 도전한다. 여자 단식 최강자인 안세영은 최근 두 대회에서 모두 퍼펙트 경기력을 선보이며 패배 없이 우승을 차지했다. 여자복식의 경우 이소희-백하나조가 최근 세계선수권대회 우승으로 기세가 좋다. 공희용의 부상 이탈이 아쉽지만, 이연우가 공백을 채워줄 수 있을 것이라는 기대도 적지 않다.
한편 남자 대표팀은 비교적 험난한 대진표가 구성됐다. 21일 홍콩과 16강전, 이후 승리하면 부전승으로 8강에서 기다리는 중국과 맞대결을 펼쳐야 한다. 세계 최정상급 복식조인 서승재-김원호가 버티고 있으나, 단식을 포함하면 중국의 전력에 손을 들어줄 수밖에 없다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com