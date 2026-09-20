안세영 '오피셜' 대형 호재 등장, 단체전 대진표 날벼락 없다...'亞 1위' 중국 결승까지 피한다, 준결승 상대는 '日 유력'

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[스포츠조선 이현석 기자]안세영과 한국 배드민턴에는 확실히 긍정적인 소식이다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 단체전 대진 추첨 결과가 19일 발표됐다. 한국은 16강을 부전승으로 통과하며 8강부터 일정을 소화한다. 한국의 8강 상대는 홍콩과 말레이시아의 16강전 승자가 될 예정이다.

당초 우려가 있었다. 이번 대회 여자 단체전엔 총 11개팀 출전, 중요한 것은 1, 2번 시드였다. 1~2번 시드는 결승전까지 만나지 않는다. 한국으로서는 2번 시드를 확보해 강력한 경쟁자들을 피하는 것이 가장 중요했다.

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하지만 한국은 3번 시드에 자리했다. 세계배드민턴연맹(BWF) 2026년 37주 차 랭킹을 기준으로 한 점수에서 1번 시드가 중국, 2번 시드가 일본이었다. 일본이 2번 시드로 올라서며 한국의 우려는 바로 중국과의 만남이다. 대진 추첨에 따라 중국과 준결승에서 만날 수도 있었다. 최악의 대진표가 구성될 가능성을 배제할 수 없었다.

다행히 우려는 피했다. 한국은 준결승에서 일본을 만나는 것에 위안을 얻어야 하는 입장이다. 물론 일본의 전력도 한국과 비교하면 절대 밀리지 않는다. 3위 야마구치 아카네, 8위 미야자키 도모카, 10위 오쿠하라 노조미 등 10위권 단식 선수들이 포함됐다. 복식에서도 10위 안의 팀들이 올랐다.

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그나마 한국 입장에서 단식이 강한 중국과의 격돌을 미룰 수 있다는 점이 긍정적이다. 지난 2월 중국 칭다오에서 열린 아시아단체선수권에서 2군 위주로 구성된 중국을 가볍게 3대0으로 제압한 한국이다. 중국이 1군을 내세웠던 세계여자단체선수권에서도 한국은 3대1 승리로 우승을 챙겼다.

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사진=X 캡처

한국은 일단 안세영을 필두로 단체전 2연패에 도전한다. 여자 단식 최강자인 안세영은 최근 두 대회에서 모두 퍼펙트 경기력을 선보이며 패배 없이 우승을 차지했다. 여자복식의 경우 이소희-백하나조가 최근 세계선수권대회 우승으로 기세가 좋다. 공희용의 부상 이탈이 아쉽지만, 이연우가 공백을 채워줄 수 있을 것이라는 기대도 적지 않다.

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한편 남자 대표팀은 비교적 험난한 대진표가 구성됐다. 21일 홍콩과 16강전, 이후 승리하면 부전승으로 8강에서 기다리는 중국과 맞대결을 펼쳐야 한다. 세계 최정상급 복식조인 서승재-김원호가 버티고 있으나, 단식을 포함하면 중국의 전력에 손을 들어줄 수밖에 없다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com