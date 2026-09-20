"중국 정도는 60~70%만 해도 이겨" 경기 도중 플래시 날벼락, 독기 품은 日 탁구 간판 중국 공개 도발...中 팬들 분노 "허풍 가득하네"

사진=마쓰시마 소라 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 탁구 간판 마쓰시마 소라가 엄청난 도발을 선보였다.

중국의 소후닷컴은 19일(한국시각) '마쓰시마 소라가 이번 대회에 대한 포부를 밝혔다'라고 보도했다.

2007년생인 마쓰시마는 일본을 대표하는 탁구 초신성이다. 하리모토 도모가즈가 이끌던 일본 남자탁구에 새로운 인재로 꼽힌다. 지난해 하반기부터 두각을 나타냈다. 지난해 11월 당시 독일 프랑크푸르크에서 열린 WTT 챔피언스 프랑크푸르트 대회에서 우승을 차지해 모두를 놀라게 한 마쓰시마는 이후 대회들에서도 성과를 내며 세계 랭킹을 3위까지 끌어올렸다.

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사진=마쓰시마 소라 SNS 캡처

마쓰시마는 최근 대회에서는 화제의 중심에 서기도 했다. 그는 지난 12일 중국 마카오에서 열린 2026년 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스 마카오 남자단식 8강에서 탈락했다. 그는 세계 랭킹 7위의 우구 칼데라노(브라질)에 패했다. 게임스코어 2대4(9-11 12-10 5-11 12-14 11-3 9-11)로 무너진 마쓰시마는 준결승 진출 도전도 좌절됐다.

경기 후 그의 SNS 활동이 큰 논란이었다. 일본의 ntv는 '마쓰시마는 개인 SNS를 통해 경기 도중 플래시 촬영에 대한 의견을 직접 밝혔다. 그는 경기 패배 후 글을 올렸다'고 전했다. 마쓰시마는 SNS를 통해 '이번 경기는 상대도 강했고, 운도 나빴다'며 '전력으로 플레이하는 상황에서 시합 도중 플레시는 용서할 수 없다. 누구를 응원할지는 사람 마음이지만, 경기에 방해가 되는 행동은 하지 말아달라'라며 강하게 팬들의 행동을 비판했다. 이 의견에 대해 일본과 중국 등 여러 국가의 팬들이 지지 의견을 보냈다.

사진=마쓰시마 소라 SNS 캡처

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마쓰시마는 다시 한번 논란을 야기했다. 엄청나게 도발적인 발언, 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 중국을 상대로 강력한 각오를 드러냈다. 소후닷컴은 '마쓰시마는 네 종목에 참가하는 것은 확실히 빡빡한 일정이라 해낼 수 있을지 의심스러웠지만, 참가하기로 했으니 체력, 정신 상태, 컨디션 등 모든 면에서 철저히 준비해야 한다고 했다'고 전했다.

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화제가 된 발언은 바로 중국에 대한 이야기다. 그는 "우리 팀에는 에이스가 두 명이 있다는 말이 있다. 나도 에이스가 되고 싶다"며 "팀 전체가 100%의 기량을 발휘할 필요는 없다. 60~70% 정도만 발휘해도 현재 중국 팀과 충분히 경쟁해서 이길 수 있다고 생각한다. 물론 50%도 안 되면 이길 수 없겠지만, 팀 전체가 60~70% 정도의 기량만 보여준다면 승리할 수 있다"며 세계 최강으로 꼽히는 중국 탁구를 상대로 100%의 기량이 나오지 않아도 이길 수 있다고 도발했다.

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중국 팬들의 반응은 뜨겁다. 일부 중국 팬들은 "허풍만 가득하다", "탁구에서는 온 힘을 다해도 이길 수 없을 것", "이건 축구가 아니다"라며 마쓰시마의 발언을 조롱했다.

사진=마쓰시마 소라 SNS 캡처

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com