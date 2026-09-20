이렇게 뻔뻔할 수 있나...선수들 길바닥 노숙 날벼락, '부실 식단'에 고생하는데 "어려움 없는 대회 없잖아?" 망언 폭발

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]선수들은 고생했는데, 정작 대회 관계자는 어려움은 언제나 있는 것이라 위안을 삼고 있다.

인도의 더브리지는 19일(한국시각) '주최 측은 여러 조치들을 옹호했다'고 보도했다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임은 아시아 최대의 스포츠 축제임에도 불구하고 공식 개막 전부터 골머리를 앓고 있다. 가장 큰 문제는 일본 내에서의 숙소와 이동 문제다. 일본은 이번 대회에서 친환경과 비용 절감을 이유로 기존 선수촌을 짓는 방식 대신 크루즈선, 호텔, 컨테이너 숙소를 활용 중이다.

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이미 불만이 쏟아져 나오고 있다. 컨테이너 숙소는 선수들이 최상의 컨디션을 유지할 수 있는 곳이라고 보기는 어려운 장소다. 크루즈도 상황은 크게 다르지 않다. 빠른 절차가 이뤄지지 못하며 입국한 인도 선수들은 크루즈 내 복도에서 드러누워 잠을 청하는 등 큰 어려움을 겪었다. 일본은 이에 대해 대응하겠다고 밝혔지만, 이미 시작부터 일본에서 열리는 아시안게임에 대한 이미지가 무너졌을 수밖에 없다.

숙소만의 문제도 아니다. 식사에서도 불만이 터져나왔다. 글로벌 스포츠 언론인 더 선데이가디언은 '아시안게임에서 새로운 문제가 발생했다'며 ' 한 경기장에서는 식사 제공 문제까지 발생하며 아시안게임에 대한 의문이 또 제기되고 있다. 태국 선수단에게 제공된 점심 식사가 논란을 불러일으켰다. 뷔페식이 아니었으며, 음식은 접시에 담겨 나왔다. 영상과 함께 제공된 설명에 따르면 선수들은 두 가지 채소 메뉴 중 하나만 선택할 수 있었다'고 설명했다.

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하지만 이런 조치들에도 불구하고 주최 측은 다소 안일한 태도를 보였다. 더브리지는 '아이치-나고야 대회 조직위원회와 아시아올림픽평의회(OCA)는 숙박 모델이 영구적인 선수촌 건설에 대한 비용 효율적이고 지속 가능한 대안이라며 이를 옹호해왔다'고 전했다.

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타이압 이크람 대회 조정위원장은 "여러 매체와 다양한 의견에서 몇 가지 현상을 볼 수 있는데, 우리는 이를 강력히 규탄한다. 선수들을 위한 스포츠 행사를 정치화하려는 모든 시도는 용납할 수 없다"면서 "사람들은 모든 것에 대해 우려를 표하려 하지만, 어려움이 없는 대회가 어디 있겠나. 중요한 것은 어떤 대응이 이루어졌는지다. 아시안게임 조직위원회의 대응은 놀라울 정도로 훌륭했다"라고 자화자찬했다.

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다만 팬들의 반응은 싸늘하다. 19일 열린 개회식에서도 3만석 규모 관중석 상당 부분이 빈 채로 남겨져 흥행에 실패했다. 당초 매진이라고 알려졌던 개회식부터 기대 이하의 반응을 보였다. 일본 언론들 또한 개회식과 대회 운영에 대한 비판적인 반응을 지속적으로 보도 중이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com