"아이돌보다 귀엽다" 아시안게임 '日 깜짝 스타' 등장, '모델' 하려다가 국가대표까지..."메달 2개 따오겠다"

사진=스즈키 미라노 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]일본의 깜짝 스타가 등장했다. 이색적인 계기까지 시선을 모은다.

일본의 SBC신에쓰 방송은 19일 '모형총 전문 잡지의 모델이 이젠 클레이 사격 선수다'라며 국가대표 중 특이한 계기를 가진 선수를 조명했다.

일본 클레이 사격 국가대표인 스즈키 미라노는 과거 대학생 시절 잡지 모델로 활동했다. 당시 진행한 잡지 모델 촬영이 클레이 사격에 입문하게 된 계기였다. 대학 졸업 뒤 연예 활동을 접고 사격에 집중하며 선수로서 활약했다.

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사진=스즈키 미라노 SNS 캡처

비록 선수로서 늦은 나이에 시작했지만, 열정은 어린 선수들에 못지 않았다. 지난 9월 아오모리현에서 열린 국민스포츠대회 단체전에서 7위에 입상하는 등 아시안게임을 앞두고 성적까지 끌어올리며 기대감을 높였다. 이번 아시안게임을 앞두고 일본 국가대표까지 오르며 엄청난 성과를 거뒀다.

SBC씬에스는 '스즈키는 사격 기술의 향상을 위해 지난해 훈련지를 옮기는 과감한 결정을 보여줬다. 일본 국민스포츠대회 개최지이자 훈련 환경이 뛰어난 나가노현 지역으로 거주지를 아예 이사하는 열정이었다'고 설명했다. 스즈키는 "훌륭한 시설을 갖춘 사격장이 근처에 있어서 이주 후 성적이 매우 상승했다"고 만족감을 드러냈다.

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이번 대회에서 좌우 양방향에서 날아오르는 표적을 명중시키는 클레이 사격 스키트 종목의 개인전과 단체전에 출전해 메달에 도전하는 스즈키는 현재 컨디션을 높게 평가하며, 메달까지도 도전하겠다는 의지를 내비쳤다.

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사진=스즈키 미라노 SNS 캡처

그녀는 "현재 컨디션이 아주 좋다고 느낀다. 이 좋은 흐름을 아시안게임까지 그대로 이어가고 싶다"며 "실제 경기에 돌입하면 현장에 상당히 날 선 분위기가 감돈다. 팬들도 중계를 통해 그 짜릿한 긴장감을 함께 맛보고 즐겨주셨으면 한다"라며 "이번 대회에서 두 개의 메달을 꼭 목에 걸고 돌아오겠다"고 각오를 다졌다.

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일본 팬들은 스즈키의 인터뷰에 뜨거운 반응을 보였다. 일부는 SNS를 통해 '아이돌보다 귀엽다', '정말 좋은 성적을 거뒀으면 한다'라며 긍정적인 반응을 내비쳤다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com