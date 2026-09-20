깜짝 폭로! 끝내 등장한 5년 전 '최악의 기억', 일본 아시안게임 골판지 침대 제공..."올림픽 재고 처리 아니야?" 맹비난

사진=루크 추아 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]5년 전 악몽이 등장했다. 선수들에게 골판지 침대가 있는 방들이 배정됐다.

인도의 더브리지는 19일(한국시각) '도쿄 올림픽 이후 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 골판지 침대가 다시 등장했다'고 보도했다.

더브리지는 '골판지 침대가 다시 주요 스포츠 행사에서 등장했다. 바로 이번 아시안게임이다. 싱가포르 트라이애슬론 선수인 루크 추아는 대표팀에 제공된 숙소를 보여주는 영상을 공유했다. 해당 영상에는 골판지 프레임으로 지지되는 침대가 담겨 있었다. 일본에서 골판지 침대는 완전히 새로운 아이디어는 아니다. 2020년 도쿄 올림픽 기간 동안 선수 숙소에서 사용되면서 전 세계적인 주목을 받았다'고 전했다.

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사진=루크 추아 SNS 캡처

이어 '골판지 침대는 새로운 숙박 모델의 일부를 차지했다. 대회 조직위원회는 선수와 관계자들을 위해 호텔, 임시 목조 구조물, 크루즈선 등을 활용하고 있으며, 지속가능성과 비용 절감을 주요 고려 사항으로 내세우고 있다. 골판지로 만든 가구의 사용은 스포츠 행사에서 비교적 저렴한 비용으로 제작하고 지속 가능성을 고려하여 관리할 수 있는 임시 인프라를 실험하는 방식을 보여준다'고 덧붙였다.

골판지 침대는 과저 도쿄 올림픽을 상징하는 물건 중 하나다. 당시 환경 보호를 위해 침대 프레임을 종이 재질의 골판지를 사용하고 매트리스도 재활용 가능한 폴리에틸렌 소재를 사용하며 화제를 모았다. 골판지 침대는 폭 90㎝, 길이 210㎝로 일반적인 싱글 침대보다 작지만 200㎏ 하중을 견딜 수 있도록 제작됐다. 문제는 크기였다. 선수들이 사용하기에 너무 작고 불편하다는 지적이 쏟아졌다. 침대가 박살나는 사례까지도 나왔다. 환경 보호라는 의도와 달리 골판지 침대를 조롱하는 영상이 쏟아지며 대회 내내 이미지가 추락했다.

AFP연합뉴스

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이번 대회에서도 골판지 침대의 사용이 공개되며 팬들은 이를 질타했다. 일부 팬들은 해당 영상에 "올림픽 재고 처리가 아니냐", "저런 곳에서는 제대로 쉴 수 없을 것 같다"라며 비판하기도 했다. 다만 지난 도쿄 올림픽 때와는 조금은 다른 형태의 침대로 보이기는 했다. 싱가포르 선수들은 "침대가 단단하다"고 평가했다.

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이번 아시안게임은 시작 전부터 숙소에 대한 논란이 끊이지 않고 있다. 약 21평 규모의 컨테이너 숙소, 1인용 침대 길이는 1m 95㎝에 그치며 한국 농구 대표팀이 고생하기도 했다. 이후 한국 농구 국가대표는 호텔로 숙소를 옮겼다. 이외에도 누수, 날씨로 인한 문제가 계속 제기되고 있다. 기대를 모았던 크루즈도 늦은 절차 탓에 복도에서 자는 선수까지 속출했다.

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이런 상황에서 골판지 침대의 재등장까지 알려지며, 일본의 선택에 대한 반응이 어떻게 흘러갈지도 주목할 부분이다. 선수들의 컨디션 관리가 우선되지 않는 비판 속에서 대회를 무사히 마치기 위해선 숙소 문제에 대한 불만을 빠르게 잠재우는 것이 중요할 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com