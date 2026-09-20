"매진된 것 아니었어" '32년 만의 日 AG' 개회식 '텅빈 관중석' 충격 또 충격…애국가 '질타'에 벌써 '폭망' 분위기

사진캡처=데일리스포츠

빈 관중석·떠난 선수단…개회식에도 달아오르지 않는 열기 (나고야=연합뉴스) 김동한 기자 = 19일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 진행된 개회식 도중 일부 선수단이 자리를 떠 선수단석이 비어 있다. 2026.9.19

일왕 부부 입장 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 19일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식. 나루히토 일왕 부부가 입장하고 있다. 2026.9.19

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[스포츠조선 김성원 기자]출발부터 '폭망' 분위기다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임이 19일 막을 올렸다. 올해로 20회를 맞는 아시안게임은 일본 아이치현 나고야의 미즈호공원 육상경기장에서 열린 개회식에서 성화가 타오르면서 16일간의 열전을 시작했다.

1994년 히로시마 대회 이후 일본에서 열리는 32년 만의 아시안게임이다. 개막 전부터 이미 미숙한 경기 운영으로 질타를 받았다.

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18일 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 열린 한국과 방글라데시의 남자 하키 조별리그 A조 경기 시작 전에 애국가가 아닌 북한 국가가 잘못 연주됐다. 대한민국 선수단은 사고 직후 조직위에 경위 해명을 요구하고, 이상현 선수단장 명의의 공식 항의 서한을 보냈다. 조직위 차원의 공식적 사과 및 재발 방지를 요구했다. 조직위가 공식적으로 사과했지만 뒷맛은 씁쓸했다.

환경 또한 최악이다. 선수촌을 짓는 대신 컨테이너와 크루즈선을 활용한 저비용-친환경 대회를 표방하고 나섰다. 컨테이너 선수촌은 방이 너무 비좁아 발도 디딜 틈이 없을 만큼 불편하다. 크루즈선이 입항했지만, '누구는 초호화 크루즈선에서 묵고, 누구는 열악한 컨테이너에서 지내는 게 말이 되느냐'는 푸념이 나오고 있다.

대한민국 입장 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 19일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식에서 대한민국 선수단이 입장하고 있다. 2026.9.19

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선수단의 셔틀버스 배정이 원할하게 이루어지지 않아 최소 3시간 이상, 일부 종목의 경우는 5시간 이상 공항에 발이 묶인 것으로 전해졌다. 인도 대표팀의 경우, 숙소 배정까지 14시간이나 걸리며 공항 바닥에서 잠을 청해야 했다.

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일본도 무관심이다. 무려 70.5%가 '전혀 기대하지 않는다', 13.4%가 '별로 기대하지 않는다' 등 아시안게임을 향한 부정적인 반응이 83.9%에 달했다.

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개막식에서도 분위기가 이어졌다. 일본의 '데일리스포츠'는 '개회식에는 빈 좌석이 충격을 일으켰다. 관중석은 완전히 비어 있었다. 개회식 티켓은 한때 매진됐다. 공연 계획이 확정된 후 추가 판매가 시작됐다'며 'SNS에서는 관중석이 '완전히 비었다', '빈 좌석이 엄청 많다'고 지적했다'고 전했다.

미즈호공원 육상경기장은 이번 대회를 앞두고 기존 2만7000석에서 3만석으로 늘렸다. 하지만 3만도 채우지 못했다. 관중석뿐만 아니라 개회식 도중 일부 선수단이 자리를 떠나 선수단석도 비었다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com