태풍까지 온다는데! '역대급 막장 운영 아시안게임' 무사고 개회식이 다행일 정도...일본 국민 80% 이상 'AG 기대 안해'

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]우여곡절 끝에 2026년 아이치-나고야아시안게임의 문이 열렸다.

19일 일본 나고야의 미즈호공원 육상경기장에서 개회식이 펼쳐졌다. 선수와 관중의 단결, 아시아 국가들의 다양성과 연대 등을 함축한 '하모닉 하트비트'(Harmonic Heartbeat)를 콘셉트로 도쿄와 히로시마에서 각각 채화된 뒤 지난달 나고야성에서 붙인 불꽃과 결합해 아이치현 곳곳을 거친 성화가 이날 최종적으로 나고야의 밤하늘을 밝혔다.

한국은 탁구스타 신유빈과 조정대표 김동용을 앞세워 16번째로 입장했다. 최휘영 문화체육관광부 장관과 유승민 대한체육회장 등은 관중석에서 태극기와 손을 흔들며 선수들을 맞이했다. 북한은 8번째로 들어왔으며, 개최국 일본 선수단은 가장 마지막인 46번째로 입장했다.

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아무런 사고 없이 개회식이 끝난데 안도의 한숨을 쉬어야 할 정도로, 이번 대회는 개막 전부터 사건, 사고로 얼룩졌다.

사진=연합뉴스

입국부터 문제였다. 17일 힘차게 태극기를 흔들며 호기롭게 출발한 대한민국 선수단 본단은 정작 '결전지' 일본에서는 빈손으로 입국장을 빠져나와야 했다. 당초 입국에도 태극기를 들고 나올 계획이었지만, 현지 경찰과 공항 당국이 본안 문제 등을 이유로 제지에 나섰다. 대한체육회가 강하게 항의했지만, 일본은 자체 규정을 들어 허용하지 않았다. 체육회 관계자에 따르면, 한국 뿐만 아니라 모든 국가 선수단이 공항 내부에서 국기를 들 수 없다는 입장을 전한 것으로 알려졌다. 결국 한국 선수단은 태극기 없이 공항을 씁쓸히 빠져나와야 했다.

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국제 종합대회에서 선수단이 국기를 앞세워 입국하는 모습은 흔히 볼 수 있다. 코로나19 팬데믹으로 방역 지침이 엄격했던 2021년 도쿄올림픽을 제외하면 역대 주요 국제 종합대회에서 한국 선수단은 태극기를 들고 입국장에 들어섰다. 하지만 이번에는 빈손 입국이라는 씁쓸한 현실을 맞이해야 했다. 앞서 '도요토미 논란'과 맞물리며 '태극기 사태'는 더욱 이슈화됐다. 대회 조직위는 15일 선수촌으로 쓰이는 대형 크루즈선 '코스타 세레나호'가 접안한 것을 기념하는 식전행사에 도요토미 히데요시로 분장한 인물을 무대 위에 올렸다. 도요토미는 1592년 조선을 침략해 임진왜란을 일으킨 장본인이다. 조직위는 "정치적 의도는 없었다"고 항변했지만, 대한체육회는 즉각 항의 서한을 보냈다.

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AFP연합뉴스

입국 후는 더욱 가관이었다. 입국한 선수단의 셔틀 배정이 원할하게 이뤄지지 않아 공항에서 대기해야 했다. 최소 3시간 이상, 일부 종목의 경우에는 5시간 이상 공항에 발이 묶였다. 컨디션을 관리해야 하는 선수들 입장에서는 치명적인 상황이었다. 저녁 늦게가 돼서야 숙소에 들어갈 수 있었다. 조정 대표팀 선수들의 경우 사비를 들여 택시를 타고 이동하기도 했다. 다른 국가 선수들도 마찬가지였다. 12시간 쫄쫄 굶고, 아예 공항 바닥에서 쪽잠을 청하는 이도 있었다.

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운영은 막장 수준이다. 18일 남자 하키 예선전에서는 애국가 대신 북한 국가가 흘러나왔다. 부랴부랴 다시 국가를 틀었지만, 이번에는 방글라데시 국가였다. 선수들은 애국가를 부르지도 못하고 경기에 나섰다. 외신이 일제히 보도할 정도로, 충격적인 사건이었다. 대한체육회는 또 다시 항의했고, 조직위의 사과를 받았다. 다음날 열린 여자 핸드볼 경기에서는 아예 애국가가 나오지도 않았다. 경기 스코어까지 엉망으로 나왔다. 버스가 잘못 배차되고, 엉뚱한 행선지로 가는 것은 애교 수준이다. 난민촌으로 불리는 컨테이너 숙소 문제는 여전하고, 부실한 음식 제공 마저 도마 위에 올랐다.

사진=X 캡처

개막도 전에, 대한체육회는 벌써 두 번의 항의서한을 보냈다. 앞으로 몇번이나 같은 일이 반복될지 두려울 정도다. 게다가 태풍까지 예정돼 있다. 일본 국민들 역시 외면 중이다. 개회식은 빈자리가 넘쳤고, 중계조차 되지 않았다. 80%가 넘는 국민들이 '이번 대회를 기대하지 않는다'고 답했다. '일본은 완벽하다는 신화를 무너뜨리고 있다'는 외신의 표현은 이번 대회를 완벽히 설명하고 있다.

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나고야=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com