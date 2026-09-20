[나고야 LIVE]대회 첫 메달 꿈꿨던 우슈 이용현, 투로 장권서 3위와 0.017점 차 6위...아쉽게 메달 실패

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]대회 첫 메달을 꿈꿨던 우슈 국가대표 이용현(32)이 아쉽게 시상대에 오르지 못했다.

이용현은 20일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 2026년 아이치-나고야아시안게임 우슈 투로 장권에서 동작질량 5.00점, 연기력 2.703점, 난도 2.00점을 합해 총점 9.703점으로 21명의 출전 선수 중 6위를 기록했다.

동메달을 딴 세라프 나로 시레가르(9.720점·인도네시아)와는 불과 0.017점 차라 아쉬움은 컸다.

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2014년 인천 대회에서 은메달을 거머쥐었던 이용현은 2023년에 열린 항저우 대회에서 도술·봉술 경기 중 착지 실수를 해 8위에 그쳤고, 3년 만에 재도전한 아시안게임 무대에서도 아쉽게 메달 획득에 실패했다.

우슈는 초식 연기의 완성도를 두고 점수를 매기는 투로와 대련 종목인 산타로 나뉘며, 투로 세부 종목으로는 손바닥 위주의 권법인 장권과 주먹 위주의 남권, 태극권, 병기술(도술·곤술·검술·창술)이 있다.

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이용현은 인간승리의 주인공이다. 5세 때 심한 뇌수막염 탓에 생사의 고비를 오갔다. '의사가 3개월 밖에 못 살지 모른다'고 할 정도로 중태였다. 다행히 고비는 넘겼지만, 계속 잔병치레를 하는 이용현의 체력을 길러주려 부모님이 우슈에 입문시켰다. 쿵푸 유단자였던 이용현의 아버지는 형제를 가르치기 위해 직접 우슈 도장을 운영했다.

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이후 형을 따라다니며 흉내를 내던 이용문까지 선수의 길을 걸었다. 이용문도 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 동메달, 항저우 대회에서 은메달을 땄다. 이용문은 군 복무로 이번 대회 국가대표 선발전에 참가하지 못했다.

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이용현이 홀로 메달에 도전했지만, 아쉽게 6위에 머물렀다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com