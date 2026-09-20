韓 수영 드디어 시작이다! 불꽃 메달 레이스 돌입, 김윤희-이희은 접영 200m 결선행→남자 개인혼영 200m도 김지훈-김민석 동반 결선 진출

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 수영이 본격적인 메달 레이스를 시작했다.

20일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 접영 200m 예선, 김윤희(안양시청)와 이희은(대전광역시시설관리공단) 모두 결선에 오르며 메달 가능성을 높였다.

먼저 열린 여자 접영 200m, 김윤희가 1조 5레인에서 레이스를 펼쳤다. 스타트 반응 0.66초로 순조로이 입수한 김윤희는 첫 50m를 선두와 0.62초 차로 3위로 턴했다. 두 번째 100m 턴에서는 4위로 순위가 밀리기도 했다.

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하지만 김윤희는 이후 100m에서 오로지 자신의 레이스를 펼침 순위를 끌어올렸다. 막판 50m 스퍼트를 통해 중국 창모한에 이은 2위로 예선을 마무리했다. 창모한은 2분10초67, 김윤희는 2분11초09로 2위로 터치패드를 찍었다.

예선 2조 6레인에서 레이스를 펼친 이희은도 다음 라운드 진출에 성공했다. 이희은은 0.73초의 스타트와 함께 29초96의 속도로 50m의 반환점을 돌았다. 이후 100m 1분03초18로 4위, 선두권 추격에 나섰던 이희은은 마지막까지 격차를 좁히지 못해 2분12초64, 4위로 예선 2조 경기를 마쳤다. 김윤희가 전체 4위, 이희은이 전체 7위에 오르며 결선 진출에 성공했다. 결선은 오후 5시쯤 치러진다.

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남자 개인혼영에서도 웃었다. 1조 5레인으로 나선 김민석(전주시청)은 스타트 반응속도 0.78로 시작했다. 이후 50m와 100m를 각각 25.75, 56.75로 통과한 김민석은 2위 레이건 쳉을 맹추격했으나, 0.03초의 격차를 극복하지 못하고 2분01초28, 3위로 레이스를 마쳤다.

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2조 5레인에 자리한 김지훈(대전광역시체육회)은 주종목이 접영인 만큼 50m 구간을 빠르게 주파했다. 25초26, 가장 빨랐다. 이후 배영 구간에서 아쉽게 밀려났으나, 2위에서 자리를 비키지 않았다. 150m 구간에서 잠시 3위까지 내려갔던 김지훈은 마지막 자유형 구간에서 속도를 올리며 다시 1위 싸움에 나섰다. 2분00초06의 기록으로 2위로 레이스를 마쳤다. 김지훈은 남자 개인 혼영 200m 예선 전체 4위, 김민석은 6위에 랭크되며, 결선 진출에 성공했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com