"판잔러 나와!" '黃金스프린터' 황선우X김영범 자유형100m 전체 2-3위! 가볍게 결선행![아이치-나고야아시안게임]

2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 종목 경기를 하루 앞둔 19일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 한국 수영 황선우가 훈련을 위해 경기장에 들어서고 있다.

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[스포츠조선 전영지 기자]'수영괴물' 황선우(23)와 '수영신성' 김영범(20·이상 강원특별자치도청)이 나란히 2026년 아이치-나고야아시안게임 자유형 100m 결선에 진출했다.

황선우와 김영범은 21일 오전(한국시각) 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 펼쳐진 대회 경영 첫날 남자 자유형 100m 예선에 나섰다.

3조에서 '일본 신성' 무라사 다쓰야가 48초57, 일본 기록 보유자 마츠모토 가스히로가 47초85,조 1위로 터치패드를 찍은 직후 김영범이 4조 4번 레인에서 5번 레인의 '중국 신성' 장잔슈오와 경쟁했다. 첫 50m를 1위로 통과한 후 48초34로 조1위에 올랐다. 카타르 알리 하산이 48초65, 조2위, 장쟌슈오가 48초66 조3위를 기록했다.

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이어 황선우는 마지막 5조 5번 레인에서 역영했다. 4번 레인 세계기록(46초40) 보유자이자 파리올림픽 금메달, 항저우아시안게임 금메달(46초97), 이 종목 세계 최강 중국의 판잔러와 맞붙었다. 첫 50m를 황선우가 앞섰지만 판잔러가 후반 스퍼트하며 48초07로 조1위, 전체 1위로 결선에 올랐다. 황선우가 48초13로 조 2위, 전체 2위로 터치패드를 찍으며 김영범과 나란히 10명이 진출하는 파이널리스트에 이름을 올렸다.

황선우 '준비 완료'

황선우의 자유형 100m 최고기록은 2021년 도쿄올림픽 준결선에서 기록한 당시 아시아최고기록 47초56. 바로 도쿄 아쿠아틱 센터에서 세운 기록이다. 김영범의 최고기록은 지난해 전국체전에서 선배 황선우의 아시아최고기록을 넘어선 47초39다.

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황선우와 김영범은 20일 오후 5시57분 펼쳐질 결선에서 이번 대회 첫 메달, 최고의 기록에 도전한다. 중국 판잔러, 장잔슈오, 일본 무라사 다쓰야, 마츠모토 가스히로(47초82·일본최고기록) 등과 함께 불꽃 튀는 역대급 한중일 삼국지가 예상된다. 황선우는 3년 전 이 종목에서 판잔러, 왕하오위에 이어 동메달을 획득했다. 김영범은 첫 아시안게임 도전이다. 황금세대의 기세를 몰아 메달색을 반드시 바꾼다는 각오다.

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2010년 광저우아시안게임에서 이 종목 사상 첫 금메달을 따낸 박태환 SBS 해설위원은 "황선우, 김영범 모두 금메달, 은메달도 가능한 선수들이다. 저는 꿈꿔보지도 못한 기록"이라며 겸손한 평가를 내놨다. "김영범은 LA올림픽이 더 기대되는 선수다. 첫 아시안게임의 부담감이 있겠지만 부담없이 자신의 레이스를 하면 좋겠다"면서 "한중일의 치열한 6파전이 예고된다. 판잔러는 세계신기록을 가진 만큼 금메달의 강력한 후보다. 작년, 올해 선발전에서 47초92의 다소 부진한 기록이었다. 이번 아시안게임에서 어떤 레이스를 보여줄지 궁금하다"면서 "오늘 황선우, 김영범 선수가 자신들의 최고기록을 꼭 넘어섰으면 좋겠다"며 진심 어린 응원의 마음을 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com