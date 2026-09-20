[속보]대한민국 1호 금메달 나왔다! '여왕' 성승민, 근대5종서 압도적 1위...여자 개인전 역사상 AG 첫 금 쾌거

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[안조=스포츠조선 박찬준 기자]'한국 여자 근대5종의 간판' 성승민(한국체대)이 대한민국 선수단에 첫번째 금메달을 안겼다.

성승민은 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승에서 레이저 런(육상＋사격) 을 1위로 통과하며 금메달을 목에 걸었다. 성승민은 한국 근대5종 역사상 여자 개인전 아시안게임 첫 금메달리스트로 역사에 이름을 남겼다. 앞서 2014년 인천 양수진, 2018년 자카르타-팔렘방 김세희, 항저우 김선우는 모두 준우승을 기록했다.

성승민은 설명이 필요없는 에이스다. 그는 2024년 세계선수권대회에서 한국 여자 선수 최초로 개인전 정상에 올랐고 약 한 달 뒤 열린 2024년 파리올림픽에서는 동메달을 획득해 아시아 여자 근대5종 선수로는 최초로 시상대에 섰다. 그해 국제근대5종연맹(UIPM)으로부터 '올해의 여자 선수'로 선정되는 등 3관왕을 달성했다. 명실상부 세계 최고 반열에 올랐다.

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장애물 시대로 바뀐 후에도 한국 선수 중 최초로 국제 대회 시상대에 서는 등 변함 없는 기량을 과시했던 성승민은 아시아게임 정상에 서며 한국 근대5종의 간판 다운 면모를 과시했다.

성승민은 17일 준결승부터 압도적인 기량을 과시했다. 전날 펜싱 토너먼트 대진을 정하기 위한 시드라운드에서 전체 2위 성적을 냈던 성승민은 준결승에서 펜싱 1위(250점), 장애물 3위(353점), 수영은 7위(274점)에 오르며 3개 종목 합산 성적 2위를 달렸다. 성승민은 첫 번째 사격부터 격차를 좁히며 한 때 선두로 올라서기도 했다. 푸징과 치열한 선두 다툼을 벌인 성승민은 2위로 피니시라인을 통과했다. 성승민은 쾌조의 컨디션을 과시했다. 특히 승마 대신 도입한 장애물 경기에서 30초84의 개인 최고 기록을 작성해 자신감을 키웠다.

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결승전에서도 빛났다. 준결승과 마찬가지로 펜싱에서도 250점으로 1위에 올랐다. 장애물 경기에서 개인 최고 기록을 또 다시 경신했다. 놀라운 질주를 이어가며 29초26을 기록했다. 성승민은 두 팔을 들어 기뻐했다. 장애물 경기에서 4위로 358점을 더한 성승민은 합계 608점으로 선두를 굳게 지켰다. 2위 아유무 사이토(일본)와는 17점 차에 달했다.

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수영에서 1분1초14의 기록을 낸 성승민은 7위에 자리했다. 295점을 더했다. 903점으로 바뀐 2위 중국의 우시야오와 격차는 그대로 17점이었다.

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마지막 운명의 레이저 런. 3개 종목 결과에 따라 출발에 차등을 두는 레이저 런에서도 성승민은 경쟁자들을 압도했다. 첫번째로 출발한 성승민은 사격에서도 흔들림이 없었다. 놀라운 슈팅 타임을 보였다. 5바퀴 내내 압도적인 선두를 질주한 성승민은 금메달을 확정지었다. 피니시라인을 통과하며 두팔 들어 환호했다. '여제' 성승민이 나고야 하늘에 첫번째로 태극기를 올렸다.

안조=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com