"스스로 해결하세요!" 日 대회 포기했나…인도 선수 단장 절절한 호소 "일본은 모든 책임 포기" 역대 최악의 아시안게임

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[스포츠조선 김가을 기자]해도해도 너무하다. 일본의 대회 운영 능력이 바닥을 드러냈다.

일본의 '고고카라'는 20일 '경기 얘기가 아니다. 인도의 선수단장이 절절한 호소를 전했다. 파문을 일으킨 운영상의 부실에 분노했다'고 보도했다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임의 문이 열렸다. 개막 전부터 말도 많고 탈도 많았다. 아시아올림픽평의회(OCA) 소속 45개 국가올림픽위원회(NOC) 대표들은 선수 단장 모임에서 조직위에 여러 문제를 집중적으로 성토하고 있다.

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가장 큰 문제가 숙소다. 대회 조직위는 비용 절감과 친환경을 내걸고 고층 아파트 형태의 선수촌 건립 대신 조립식 컨테이너와 대형 크루즈선에 투숙하는 숙박 정책을 세웠다. 호텔 등 기존 숙박 시설에는 약 9000명을 수용한다. 대형 크루즈선(약 4000명), 컨테이너 숙소(약 2000명)에 선수들을 분산 배치한다. 그러나 나고야만에 조성한 컨테이너 선수촌에 침실이 부족해 대회 시작 전부터 논란이 발생했다. 조직위는 컨테이너 선수촌 침실 부족 사태를 인정하고 뒤늦게 호텔을 섭외 중인 것으로 알려졌다.

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'고고카라'는 '일본에서 32년 만에 열리는 아시안게임에 불만이 터져나오고 있다. 해외 선수 수용 체계의 미비점이 드러났다. 특히 문제가 된 것은 선수와 각국 대표 관계자들이 거점으로 삼는 숙박 시설 환경이다. 당초 예상했던 1만5000명을 넘어 1만7000명이 참가하게 됐다. 충분한 숙박 시설 확보와 식사 관리 등에 문제가 발생했다'고 했다.

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이 매체는 인도의 '타임즈 오브 인디아'의 보도를 인용해 사흐데브 야다브 인도 선수 단장의 말을 전했다. 사흐데브 야다브 단장은 "이 정도 규모의 대회에서는 무슨 일이 일어나도 이상하지 않다. 다만, 운영상의 실수가 발생하고 있는 것은 명백하다. 우리는 일본에 도착했을 때, 우리에게 제공될 예정이던 숙박 예약이 줄었다는 통보를 받았다. 그래서 하루 안에 추가 호텔을 예약해야 했다"며 "일본 조직위원회 측은 모든 책임을 포기했다. 일본에 온 우리에게 '숙박 시설이 없으니 스스로 해결해 달라'고 말하고 있다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com