"야! 1등이다" 대한민국 1호 금메달 안긴 성승민의 환호와 아쉬움 "중계 좀 해주셨으면"[나고야 LIVE]

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[안조=스포츠조선 박찬준 기자]"야~ 1등이다."

'여제' 성승민(한국체대)는 피니시라인을 통과하며 두 손을 번쩍 들었다. 성승민이 또 한번의 역사를 썼다. 성승민은 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승에서 펜싱과 장애물 경기, 수영, 레이저 런(육상＋사격) 합계 1492점을 얻어 1위에 올랐다. 대한민국 선수단 1호 금메달이었다.

성승민은 한국 근대5종 역사상 여자 개인전 아시안게임 첫 금메달리스트로 역사에 이름을 남겼다. 앞서 2014년 인천 양수진, 2018년 자카르타-팔렘방 김세희, 항저우 김선우는 모두 준우승을 기록했다. 2024년 세계선수권대회에서 한국 여자 선수 최초로 개인전 정상에 올랐고 약 한 달 뒤 열린 2024년 파리올림픽에서는 동메달을 획득해 아시아 여자 근대5종 선수로는 최초로 시상대에 선 '히스토리 메이커'다.

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경기 후 믹스트존에 온 성승민은 "모든 경기를 다 군더더기 없이 잘 마무리한 것 같아서 너무 기분이 좋다. 금메달을 가져올 수 있어 너무 행복하다"는 소감을 전했다. 이어 "내가 메달을 따면 첫 금메달이라 생각했지만, 그렇게 생각하면 안풀리까봐 자제하고 있었다. 실제로 따서 행복하다. 첫 금메달이라 너무 뜻깊고, 뒤에 경기할 우리 선수들도 좋은 성적을 냈으면 한다"고 했다.

모든 면에서 완벽한 경기였다. 성승민은 "펜싱도 1등으로 마무리했고, 장애물도 준결승때보다 좋은 기록이 나왔다. 수영이나 레이저런은 내가 좋아하고 자신 있는 종목이라, 실수만 하지 않으면 좋은 성적을 낼 것이라는 자신감이 있었다"고 했다. 특히 장애물 경기가 인상적이었다. 경기를 마친 후 크게 기뻐했다. 성승민은 "좋아하는 종목이 나왔다. 준결승보다 더 좋은 기록을 세워서 좋았다"고 웃었다.

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뒤에 중국 선수들이 추격했지만, 성승민은 "신경 쓰지 않고 앞 만 보고 달렸다"고 했다. 습한 날씨도 성승민을 막지 못했다. 성승민은 "습해서 땀이 많이 났지만, 나만 그런게 아니라, 날씨는 크게 상관 없었다"고 했다.

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파리올림픽 이후 가장 달라진 것은 마음가짐이었다. 성승민은 "경기 운영하면서 너무 긴장만 하지 않는 것 같다. 이제 경기장 분위기를 즐길 수 있는 선수가 됐다"고 했다.

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성승민은 아시안게임 첫 여자 금메달을 획득한 것에 대해 "올림픽때도 최초라는 타이틀을 얻었는데 아시안게임에서도 이런 타이틀을 얻게 돼 너무 행복하다. 여기서 안주하지 않고 더 열심히 하는 선수가 되겠다"고 했다. LA올림픽 금메달을 이야기하자 "너무 빠르다"며 손사레를 쳤다.

장애물 시대에도 성승민의 시대는 계속되고 있다. 그는 "아직까지 겁이나고 적응해 나가는 중이다. 앞으로 더 훈련하면서 나만의 기술과 나만의 경기를 만들도록 하겠다"고 했다.

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그는 인터뷰를 마무리하며 "중계 좀 해주셨으면 좋겠습니다"고 외쳤다. 이날 경기는 TV를 통해 볼 수 없었다. 성승민의 아쉬움이었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com