"그녀는 프로 모델 같다" 신유빈 안중에도 없는 일본 여자 탁구, 오로지 '타도' 중국…60년 만의 금메달 도전, 기대 폭발

사진캡처=스포츠호치

나고야 향하는 탁구 신유빈 (영종도=연합뉴스) 김주형 기자 = 아이치ㆍ나고야 아시안게임에 나서는 탁구대표팀 신유빈이 17일 인천 영종도 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 출국하고 있다. 2026.9.17

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[스포츠조선 김성원 기자]60년 만의 탁구 금메달을 노리는 일본 여자탁구가 신유빈을 앞세운 한국은 안중에도 없는 분위기다.

대한민국 여자 탁구가 20일 일본 아이치현 도요타시의 스카이홀 도요타에서 열린 단체전 C조 1차전에서 몰디브를 3대0으로 완파했다. 신유빈이 출격할 필요가 없었다. 주천희 김나영 이은혜가 나란히 나서 3대0으로 완승했다.

일본은 이날 B조 1차전에서 몽골을 3대0으로 꺾었다. 최정예가 출격했다. 일본은 하리모토 미와, 이토 미마, 나가사키 미유가 각각 3대0으로 승리했다. 나카자와 에이지 감독은 이 순서에 대해 "각 선수는 각자의 강점이 있다. 우리는 상대에 맞춰 강점을 키우고 싶다"고 말했다.

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'스포츠호치'는 꽃 모양의 머리핀과 목걸이를 한 단정한 차림의 하리모토에 대해 '프로 모델 같다'고 했다. 중국계인 하리모토는 세계랭킹 3위인 일본의 에이스다.

일본은 2023년 항저우 대회에서 한국을 꺾고 여자단체전 결승에 진출했다. 하지만 중국의 벽에 막혀 준우승에 만족해야 했다. 일본은 1966년 방콕 대회 이후 60년 만의 금메달을 노리고 있다.

하리모토 SNS

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'스포츠호치'는 '중국은 일본의 가장 큰 라이벌'이라고 했다. 중국은 A조 1차전에서 네팔을 3대0으로 꺾었다. 한국에 대한 언급은 없었다.

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'국민 삐약이' 신유빈은 대회 개막에 앞서 "출전하는 모든 종목에서 금메달을 따고 싶다. 팀원들과 힘을 합쳐 좋은 성적을 내겠다"는 당찬 각오를 전했다.

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그는 19세에 나선 첫 아시안게임인 항저우 대회에서 여자복식 금메달을 목에 걸었다. 그는 이번 대회 여자단체전, 개인단·복식, 혼합복식 등 전종목에 나선다. 한국 또한 일본을 넘어야 열매를 맺을 수 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com